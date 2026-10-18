Italiano'nun Trabzonspor maçı 11’i şekillendi: 2 isim yok, 2 yıldız dönüyor
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren iki futbolcu forma giyemeyecek. İyileşen iki yıldızın ise kadroya dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kritik mücadelede ideal kadrosuna yakın bir 11'le sahaya çıkması öngörülüyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Karadeniz deplasmanında Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.
Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 15 puanla ve maç eksiğiyle 4. sırada bulunuyor. Beşiktaş, Trabzonspor'u mağlup etmesi hâlinde puanını 18'e yükselterek haftayı 2. sırada tamamlayacak.
Beşiktaş'ta iki futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Hoffenheim maçının devre arasında oyundan çıkan ve yapılan kontrollerde sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Orkun Kökçü ile iki hafta önce milli maçta sakatlanan Milot Rashica, Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.
Mide rahatsızlığı nedeniyle Almanya'ya götürülmeyen Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ise iyileşerek antrenmanlara başladı. İki futbolcunun da Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Trabzonspor karşısında ideal kadrosuna yakın bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor.
Savunma hattını Murillo, Djalo, Emirhan ve Rıdvan'dan oluşturması beklenen İtalyan teknik adamın orta sahada Salih, Miretti ve Olaitan'a görev vermesi öngörülüyor. Sağ kanatta Cerny ile İlhan arasında tercih yapması beklenen Italiano'nun hücum hattındaki diğer iki ismin ise Trossard ve Vlahovic olması bekleniyor.
Beşiktaş Trabzon'da kazanmakta zorlanıyor
Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında son yıllarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Trabzon'da oynadığı son 5 deplasman maçının 4'ünden beraberlikle ayrılırken 1 karşılaşmayı ise bordo-mavili ekip kazandı. Beşiktaş, rakibi karşısındaki son deplasman galibiyetini 13 Eylül 2020'de 3-1'lik skorla elde etti.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor, İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kazandı. Trabzon'da oynanan maç ise 3-3'lük eşitlikle sona erdi.