Italiano'nun Trabzonspor maçı 11’i şekillendi: 2 isim yok, 2 yıldız dönüyor

Savunma hattını Murillo, Djalo, Emirhan ve Rıdvan'dan oluşturması beklenen İtalyan teknik adamın orta sahada Salih, Miretti ve Olaitan'a görev vermesi öngörülüyor. Sağ kanatta Cerny ile İlhan arasında tercih yapması beklenen Italiano'nun hücum hattındaki diğer iki ismin ise Trossard ve Vlahovic olması bekleniyor.