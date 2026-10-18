Süper Lig'in gol makinesi: 22 maçta 15 gol attı
15:38, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 15:47, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşalı genç futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Süper Lig’e damga vuruyor. 25 yaşındaki santrfor, lacivert-beyazlı formayla çıktığı 22 maçta toplam 15 gole ulaşarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u 4-1'lik skorla geçti.
Lacivert-beyazlı ekibin Polonyalı forveti Adrian Benedyczak, attığı gol ve yaptığı asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sezonki çıkışını sürdüren 25 yaşındaki santrfor, ligdeki gol sayısını 5'e, asist sayısını ise 2'ye yükseltti.
Parma'dan kiralandıktan sonra bonservisi için 4 milyon euro ödenen Benedyczak, Kasımpaşa'daki iki sezonunda toplam 22 karşılaşmada görev aldı. Polonyalı futbolcu, bu maçlarda 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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