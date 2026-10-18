Beşiktaş Trabzonspor derbisine hazır
14:56, 18/10/2026, Pazar
AA
Dusan Vlahovic takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik maçın ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.
Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Spor
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