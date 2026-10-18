Galatasaraylı yıldız Lille ve Fenerbahçe maçlarında yok
Galatasaray’da yıldız ismin sakatlığıyla ilgili endişe yaratan bir gelişme yaşandı. Kasık adalesinde zorlanma yaşayan başarılı futbolcunun Lille ve Fenerbahçe maçlarında forma giyememe ihtimalinin yüksek olduğu yazıldı.
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle gündeme gelen Rafael Leao'dan kötü haber geldi. Kasık adalesinde zorlanma yaşayan Portekizli yıldızın, yüksek ihtimalle Lille ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öne sürüldü.
Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün aktardığı bilgilere göre Rafael Leao, Lille ve Fenerbahçe maçlarını kaçıracak. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddiyeti nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Galatasaray Kulübü, daha önce yaptığı açıklamada Leao'nun kasık adalesinde zorlanma meydana geldiğini ve oyuncunun tedavisinin sürdüğünü duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağını bildirmişti.