Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldız için flaş sözler: ‘Ona ne oldu bilmiyorum, korkuyor mu?’

"Galatasaray takımında artık bir şeylerin değişmesi lazım. Sağa Sane'yi koy kimse bir şey der mi? Leao'yu sola koy kimse bir şey der mi? Öne Osimhen'i koy, Batrakov'dan vazgeçmem bundan böyle. Oyuncuların özelliklerinden faydalanmak var ama oyun gelişmiyorsa faydalanamazsın. Bu çok zor. Bazen bazı oyuncuların üzerinde inat etmek çok doğru bir karar mekanizması değil. Bazen vazgeçmeniz de lazım. İsmi ne kadar büyük olursa olsun. Bugün şanstı. Leao sakatlandı, Deniz girdi, o da golü yaptı. Galatasaray'ın oyunu bu değil.



