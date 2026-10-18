Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldız için flaş sözler: ‘Ona ne oldu bilmiyorum, korkuyor mu?’
Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Oynanan futbolu eleştiren Kerimoğlu, Eren Elmalı'nın performansına tepki gösterirken İlkay Gündoğan'ın daha fazla süre alması gerektiğini belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni Deniz Gül'ün 88. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 19 yaparak liderliğini sürdürdü.
Maçın ardından kulüp efsanelerinden Tugay Kerimoğlu, Galatasaray ve oyuncuların performansını TRT Spor'da değerlendirdi.
İşte Tugay Kerimoğlu'nun açıklamaları:
“Zor bir deplasman gibi görünüyor aslında kötü oyun karşısında zor bir deplasman. Performanslar iyi olmayınca senin istediğin oyun karşılığını vermiyor. İlk yarıya baktığımda 30 dakikası iki takım adına da durağan, ama son 15'i pozisyonlar üzerinden yorumladığımda Gençlerbirliği'nin çok fazla pozisyonu var. Kaçıran Salih, 2 tane net var. Futbol bazen adalet dağıtır diyoruz ama bugün itibarıyla Gençlerbirliği adına adaletli olmadığı bir gün var.”
“Sahadaki performanslara dönüyorum herhalde Galatasaray'la ilgili herkes aynı fikirdedir. Ne yaptığını bilen, doğru oynayan, topun nerede olduğunu, izleme noktasını bilen iyi bir Batrakov var. Gençlerbirliği'nde de Metehan var. Eren'e ne zaman top gelse tek fikri Abdülkerim'e pas vermek oldu. Bir kere oyunda dikine gitmedi. Yani Eren'e ne olduğunu bilmiyorum. Korku mudur, tepki göreceğim diye herhangi bir girişi olmama sebebi mi var? Jakobs girdiğinde biraz daha hareketlenen sol taraf. Artık İlkay ile oynamak zorundasın.”
“Belki bir problem vardır, belki tercihlerini farklı kullanıyordur ama oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın top yapabilme özelliğini gördük gibi. İlkay biraz bunu yapabildi. Son 20-25 dakikada bunu gördüm ama bu sürelerin artması gerekiyor. Yapılan açıklama ardından Şampiyonlar Ligi'nde flaş röportaja gelmesinin doğru olduğunu söylemiştik. Artık o İlkay'ı geri istemeniz lazım. Özel bir oyuncu.”
"Galatasaray takımında artık bir şeylerin değişmesi lazım. Sağa Sane'yi koy kimse bir şey der mi? Leao'yu sola koy kimse bir şey der mi? Öne Osimhen'i koy, Batrakov'dan vazgeçmem bundan böyle. Oyuncuların özelliklerinden faydalanmak var ama oyun gelişmiyorsa faydalanamazsın. Bu çok zor. Bazen bazı oyuncuların üzerinde inat etmek çok doğru bir karar mekanizması değil. Bazen vazgeçmeniz de lazım. İsmi ne kadar büyük olursa olsun. Bugün şanstı. Leao sakatlandı, Deniz girdi, o da golü yaptı. Galatasaray'ın oyunu bu değil.
Form seviyesi yüzde 100 olan bir oyuncu yüzde 50'sini kaybedince eski performansını beklememek lazım. Zamanla formunu tutar. Yaşadığı problemler olduğu gerçek."