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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Ozan Tufan geri dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, sezonu sarı-lacivertli takımda tamamlayacak. Fakat daha önce yapılan anlaşma gereği İngiliz ekibinin, satın alma opsiyonundan olan hakkı devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden sürpriz hamle: Ozan Tufan geri dönüyor
Ozan Tufan

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine 6-8 numarada oynayabilecek bir oyuncu arıyordu.

Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Bu kapsamda sar-lacivertli takım, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı, geri çağırdı. Sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak olan Tufan için Watford'un bir önceki anlaşmadan doğan satın alma opsiyonu hakkı hala devam edecek. İngiliz ekibi eğer isterse, satın alma opsiyonunu kullanarak sezon sonunda Ozan Tufan'ın kadrosuna katabilecek.

İsmail Kartal ile konuştu

Teknik direktör İsmail Kartal, Ozan Tufan ile özel bir görüşme yaptı. 26 yaşındaki oyuncunun kadroda önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Kartal, Tufan'ı ikna ederek sezonu Fenerbahçe'de tamamlamasını sağladı.

  • Bu sezon Watford ile 9 maça çıkan Ozan Tufan, bugün İstanbul'da olacak.

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