Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Konan olmayınca rotasını Yunan oyuncuya çevirdi

UEFA Konferans Ligi oyuncu listesini bugün teslim etmesi gereken Fenerbahçe, oyuncu transferinde gaza bastı. Sarı-lacivertliler listeye, muhakkak bir sol bek yazmak istiyor.

Ghislain Konan olmadı

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek oyuncusu Ghislain Konan ile hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağlamıştı. Fakat son anda Konan'ın menajerinin ekstra ücret istemesi üzerine sarı-lacivertliler bu transferde vazgeçti ve rotasını İtalya'ya çevirdi.

Charalampos Lykogiannis için teklif yapıldı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Cagliari forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Charalampos Lykogiannis için teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, ufak bir bonservis ücreti ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

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Bu sezon 22 karşılaşmada süre alan 1.90 cm boyundaki Yunan oyuncu, daha önce Olimpiakos, APO Levadiakos, Ergotelis ve Sturm Graz formaları giymişti.

Transfermarkt verilerine göre Charalampos Lykogiannis'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

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