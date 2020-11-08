Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Büyük takıma uygun değil
Sarı-lacivertlilerin sahasında Konyaspor'a mağlup olduğu maçı değerlendiren Ali Gültiken, Enner Valencia'nın performansıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak, Diğer
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenildi. Mücadeleyi değerlendiren TRT Spor yorumcusu Ali Gültiken, sarı-lacivertli futbolcuların performansı hakkında tespitlerde bulundu. Gültiken'in açıklamaları şöyle;
"Kanat oyun kurucu Perotti olabilir"
"Fenerbahçe ilk golden sonra da reaksiyon veremedi. İkinci golden sonra oyundan düştüler. Ligin başı ama Fenerbahçe'nin mutlaka kanatta oyun kurucu birini oynatmalı. Bu Perotti olabilir."
"Pelkas yumuşak kalıyor"
"Dimitris Pelkas'ın nerede oynayacağı Fenerbahçe'de çok konuşulacaktır. Yumuşak bir oyuncu, Sosa gibi tehlikeler yaratan bir oyuncu havası yok. Bireysel kalitesi var ama yumuşak kalıyor. Fenerbahçe'nin o bölgede daha agresif bir oyuna ihtiyacı var."
"Valencia'nın büyük takım özellikleri çok fazla yok"
"Caner ilk yarıda iyi çıktı ama ikinci yarı yapamadı. Gökhan da çok iyi günüde değildi. Beklerden istediğini alamayınca öne bakıyoruz. Valencia çok hareketli gibi görünüyor ama dar alanda etkisi yok. Oyun kurma becerisi de yok. Top taşıyabilir ama büyük takım özellikleri çok fazla yok. Valencia'yı da iyi kapattılar. Fenerbahçe merkezden oynuyordu, Ozan'ı da kapattılar, Gustavo'nun da iyi oyun kurmasına engel oldular."
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