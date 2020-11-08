SÜPER LİG

Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Büyük takıma uygun değil

Sarı-lacivertlilerin sahasında Konyaspor'a mağlup olduğu maçı değerlendiren Ali Gültiken, Enner Valencia'nın performansıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

Fenerbahçe'nin Konyaspor 11'i

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenildi. Mücadeleyi değerlendiren TRT Spor yorumcusu Ali Gültiken, sarı-lacivertli futbolcuların performansı hakkında tespitlerde bulundu. Gültiken'in açıklamaları şöyle;

"Kanat oyun kurucu Perotti olabilir"

  • "Fenerbahçe ilk golden sonra da reaksiyon veremedi. İkinci golden sonra oyundan düştüler. Ligin başı ama Fenerbahçe'nin mutlaka kanatta oyun kurucu birini oynatmalı. Bu Perotti olabilir."

Perotti, ikinci yarının başında Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.
Perotti, ikinci yarının başında Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

"Pelkas yumuşak kalıyor"

  • "Dimitris Pelkas'ın nerede oynayacağı Fenerbahçe'de çok konuşulacaktır. Yumuşak bir oyuncu, Sosa gibi tehlikeler yaratan bir oyuncu havası yok. Bireysel kalitesi var ama yumuşak kalıyor. Fenerbahçe'nin o bölgede daha agresif bir oyuna ihtiyacı var."

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Pelkas, 58. dakikada yerini Cisse'ye bıraktı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Pelkas, 58. dakikada yerini Cisse'ye bıraktı.

"Valencia'nın büyük takım özellikleri çok fazla yok"


  • "Caner ilk yarıda iyi çıktı ama ikinci yarı yapamadı. Gökhan da çok iyi günüde değildi. Beklerden istediğini alamayınca öne bakıyoruz. Valencia çok hareketli gibi görünüyor ama dar alanda etkisi yok. Oyun kurma becerisi de yok. Top taşıyabilir ama büyük takım özellikleri çok fazla yok. Valencia'yı da iyi kapattılar. Fenerbahçe merkezden oynuyordu, Ozan'ı da kapattılar, Gustavo'nun da iyi oyun kurmasına engel oldular."

Enner Valencia, Konyaspor karşısında 85 dakika süre aldı.
Enner Valencia, Konyaspor karşısında 85 dakika süre aldı.
DHA

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı
Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli futbolcuların performanslarıyla ilgili dikkati çeken tespitlerde bulundu. Metin'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;"Fenerbahçe'de iki tane maestro var""Olağanüstü bir kadro kuruldu' deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece inisiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek." "Valencia bence son kez ilk 11'de görev aldı""Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak." "Ozan Tufan sazı eline aldı""Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı. Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibin oyununu düşürüyor; bu başka bir meziyet.""Fenerbahçe'nin fişi çekmesi lazımdı""Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu. 3-2 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."Gol düellosunda kazanan FenerbahçeOzan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

Yorumcular Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için ne dedi?
Yorumcular Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için ne dedi?

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran ise karşılaşma 0-0 giderken sarı-lacivertlilerin iptal edilen golü oldu.Fenerbahçe'nin Pelkas ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu karara tepki gösterdi. Peki spor yorumcuları tartışılan bu karar için ne dedi? İşte o pozisyonla ilgili yapılan yorumlar;Rıdvan Dilmen"Top Valencia'nın pazısına geldi. VAR'da topun avuç içine çarptığını gördülerse el. Başka açı varsa bilemem. Sadece pazısına geldiyse top, el yok. Geçen sene pazı yasaktı, bu sene serbest. Saçma sapan kural. Ben pazıya çarptı gördüm, saçma sapan kurala göre gol. Ele dokunduğu pozisyon varsa bilemem ama maçın kaderine etki etti. Koray Gençerler neyi gördü de çağırdı bilmiyorum, onlarda farklı görüntü varsa bir şey diyemem."Deniz Çoban"Elle oynama mı ele çarpma mı dediğimiz pozisyon VAR'ın konusu olamaz. Bu pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde olsun, VAR karışmaz gol verirler. UEFA'da bunu karışmazlar."Tümer Metin"Kurala göre yorumlayacaksak doğru karar."Ali Gültiken"Kurala göre doğru karar."Tuncay Şanlı"El yok, yanlış karar."Erman Toroğlu"Yüzde yüz topla oynadı diyemiyorum, kola gelmediği fikrim daha fazla."Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildiKonyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdiRıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 18 aylık oğlu...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.