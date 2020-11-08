Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Büyük takıma uygun değil

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenildi. Mücadeleyi değerlendiren TRT Spor yorumcusu Ali Gültiken, sarı-lacivertli futbolcuların performansı hakkında tespitlerde bulundu. Gültiken'in açıklamaları şöyle;

"Kanat oyun kurucu Perotti olabilir"

"Fenerbahçe ilk golden sonra da reaksiyon veremedi. İkinci golden sonra oyundan düştüler. Ligin başı ama Fenerbahçe'nin mutlaka kanatta oyun kurucu birini oynatmalı. Bu Perotti olabilir."

"Pelkas yumuşak kalıyor"

"Dimitris Pelkas'ın nerede oynayacağı Fenerbahçe'de çok konuşulacaktır. Yumuşak bir oyuncu, Sosa gibi tehlikeler yaratan bir oyuncu havası yok. Bireysel kalitesi var ama yumuşak kalıyor. Fenerbahçe'nin o bölgede daha agresif bir oyuna ihtiyacı var."

"Valencia'nın büyük takım özellikleri çok fazla yok"

"Caner ilk yarıda iyi çıktı ama ikinci yarı yapamadı. Gökhan da çok iyi günüde değildi. Beklerden istediğini alamayınca öne bakıyoruz. Valencia çok hareketli gibi görünüyor ama dar alanda etkisi yok. Oyun kurma becerisi de yok. Top taşıyabilir ama büyük takım özellikleri çok fazla yok. Valencia'yı da iyi kapattılar. Fenerbahçe merkezden oynuyordu, Ozan'ı da kapattılar, Gustavo'nun da iyi oyun kurmasına engel oldular."

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli futbolcuların performanslarıyla ilgili dikkati çeken tespitlerde bulundu. Metin'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;"Fenerbahçe'de iki tane maestro var""Olağanüstü bir kadro kuruldu' deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece inisiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek." "Valencia bence son kez ilk 11'de görev aldı""Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak." "Ozan Tufan sazı eline aldı""Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı. Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibin oyununu düşürüyor; bu başka bir meziyet.""Fenerbahçe'nin fişi çekmesi lazımdı""Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu. 3-2 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."Gol düellosunda kazanan FenerbahçeOzan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi