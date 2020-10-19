Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli futbolcuların performanslarıyla ilgili dikkati çeken tespitlerde bulundu. Metin'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;

"Fenerbahçe'de iki tane maestro var"

"Olağanüstü bir kadro kuruldu' deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece inisiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek."

"Valencia bence son kez ilk 11'de görev aldı"





"Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak."

"Ozan Tufan sazı eline aldı"

"Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı. Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibin oyununu düşürüyor; bu başka bir meziyet."

"Fenerbahçe'nin fişi çekmesi lazımdı"

"Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu. 3-2 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."





Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Göztepe ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun