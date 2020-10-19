SÜPER LİG

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı

Futbol yorumcusu Tümer Metin, Göztepe karşısında etkili bir performans ortaya koyamayan Enner Valencia için, "Bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı" dedi.

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Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli futbolcuların performanslarıyla ilgili dikkati çeken tespitlerde bulundu. Metin'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;

"Fenerbahçe'de iki tane maestro var"

  • "Olağanüstü bir kadro kuruldu' deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece inisiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek."

Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

"Valencia bence son kez ilk 11'de görev aldı"


  • "Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak."

Valencia, Göztepe karşısında 57. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.
Valencia, Göztepe karşısında 57. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

"Ozan Tufan sazı eline aldı"

  • "Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı. Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibin oyununu düşürüyor; bu başka bir meziyet."

Ozan Tufan, yükselen performansını Göztepe maçında da sürdürdü.
Ozan Tufan, yükselen performansını Göztepe maçında da sürdürdü.

"Fenerbahçe'nin fişi çekmesi lazımdı"

  • "Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu. 3-2 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."


Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe
Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Göztepe ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun

Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi
Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Süper Lig'de ilk maçına çıkan Pelkas, takımının 3. golünü kaydederek, sarı-lacivertli formayla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu."Yunanistan' diye seslendim"Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, maçın içerisinde Pelkas'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kulübün Youtube kanalına konuşan Ozan, "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa… Caner abi de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı" dedi.İşte Ozan Tufan'ın sosyal medyada gündem olan o açıklaması;🎙Pazar gecesine damgasını vuran maç sonu röportajı. Takım otobüsünde Ozan Tufan’dan:— “İsmini unuttum bir ara Pelkas’ın, Yunanistan diye seslendim çocuğa... Bir ara ismini unuttum gerçekten. Caner Abi de duydu, O da gülmeye başladı...” pic.twitter.com/hB4VhTzi9c&mdash; Tribun Dergi (@tribundergi) October 19, 2020 Gol düellosunda kazanan FenerbahçeFenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor

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