SÜPER LİG

Yorumcular Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için ne dedi?​

Yorumcular Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için ne dedi?

Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında Pelkas ile bulduğu gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu pozisyona büyük tepki gösterirken, yorumcular tartışmalı pozisyon hakkında görüşlerini bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erol Bulut hakem kararına tepki gösterdi.

Erol Bulut hakem kararına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran ise karşılaşma 0-0 giderken sarı-lacivertlilerin iptal edilen golü oldu.

Fenerbahçe'nin Pelkas ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu karara tepki gösterdi. Peki spor yorumcuları tartışılan bu karar için ne dedi? İşte o pozisyonla ilgili yapılan yorumlar;

Golün iptal edilmesine neden olan el pozisyonu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Golün iptal edilmesine neden olan el pozisyonu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Rıdvan Dilmen

  • "Top Valencia'nın pazısına geldi. VAR'da topun avuç içine çarptığını gördülerse el. Başka açı varsa bilemem. Sadece pazısına geldiyse top, el yok. Geçen sene pazı yasaktı, bu sene serbest. Saçma sapan kural. Ben pazıya çarptı gördüm, saçma sapan kurala göre gol. Ele dokunduğu pozisyon varsa bilemem ama maçın kaderine etki etti. Koray Gençerler neyi gördü de çağırdı bilmiyorum, onlarda farklı görüntü varsa bir şey diyemem."

Deniz Çoban

  • "Elle oynama mı ele çarpma mı dediğimiz pozisyon VAR'ın konusu olamaz. Bu pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde olsun, VAR karışmaz gol verirler. UEFA'da bunu karışmazlar."

Tümer Metin

  • "Kurala göre yorumlayacaksak doğru karar."

Ali Gültiken

  • "Kurala göre doğru karar."


Tuncay Şanlı

  • "El yok, yanlış karar."

Erman Toroğlu

  • "Yüzde yüz topla oynadı diyemiyorum, kola gelmediği fikrim daha fazla."

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildi
Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-lacivertliler Gökhan Gönül'ün asistinde Pelkas'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Fakat hakem Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.VAR UYARDISar-lacivertliler Pelas'ın golüyle 1-0 öne geçti ama sevinçleri kısa sürdü. VAR'ın devreye girmesiyle birlikte, gol iptal edildi. Hakem Ali Şansalan gol öncesinde, Valencia'nın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle Pelkas'ın golünü iptal etti.Bu pozisyon sonrasında birçok taraftar sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösterdi. İşte yapılan o yorumlar;Fenerbahçe-Konyaspor maçında Hakemler maça el attı...&mdash; Ahmet Fisunoğlu🇹🇷🇦🇿 (@fisunogluahmet) November 7, 2020 REZİLSİNİZ! Türk Futbolunun Katili Türk Hakemleri @TFF_Org&mdash; Oktay Uludoğan (@oktaybaskan1907) November 7, 2020 Buz gibi golü yedi hakem. Takımın da biraz daha istekli olması lazım, bu oyunla bugün zor kazanırız.&mdash; Aykut (@aykutngy) November 7, 2020 Eskiden olsa hakem de insan, görmemiş olabilir, art niyetli olduğunu düşünmüyorum diye yorum yapanlar VAR a rağmen bu kararları veren hakemlere ne diyecek?#TertemizGolKirliLig&mdash; FENERLEKİMSEBAŞAÇIKAMAZ (@objmerit07) November 7, 2020 Fenerbahçe-Konyaspor (CANLI)

Konyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi
Konyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, Konyaspor ise 9 puana yükseldi. Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildiFenerbahçe ilk kez kaybettiSüper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas’ın attığı gol öncesinde Valencia’nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets’in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin
Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi. Fenerbahçe'nin beklerinin savunmada sıkıntılar yaşadığını söyleyen Dilmen, namağlup şampiyonluğun kolay olmadığını belirtti."4 değil 14 kere de yenilirsin"Mücadele sonrasında Erol Bulut hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Namağlup şampiyon olmaktan bahsediyordu Erol Hoca ama kolay değil, olmadığı görüldü. Gerçekçi olmak gerekirse 21 takımlı ligde 4-5 mağlubiyetle şampiyon olabilirsiniz. Ancak Erol Hocam, sen böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin" ifadelerini kullandı."Mert Hakan, Novak ve Nazım'ın zamanı geldi"Sarı-lacivertlilerin kadrosu hakkında da konuşan Dilmen, "Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo'nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de gorüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11'de değerlendirileceği zamanlar gelmeli" dedi.İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafıKonyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdiFenerbahce&#39;nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo&#39;nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de gorüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11&#39;de değerlendirileceği zamanlar gelmeli.&mdash; Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) November 7, 2020

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