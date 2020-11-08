Yorumcular Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için ne dedi?
Yorumcular Fenerbahçe'nin iptal edilen golü için ne dedi?
Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısında Pelkas ile bulduğu gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu pozisyona büyük tepki gösterirken, yorumcular tartışmalı pozisyon hakkında görüşlerini bildirildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye damga vuran ise karşılaşma 0-0 giderken sarı-lacivertlilerin iptal edilen golü oldu.
Fenerbahçe'nin Pelkas ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu karara tepki gösterdi. Peki spor yorumcuları tartışılan bu karar için ne dedi? İşte o pozisyonla ilgili yapılan yorumlar;
Rıdvan Dilmen
"Top Valencia'nın pazısına geldi. VAR'da topun avuç içine çarptığını gördülerse el. Başka açı varsa bilemem. Sadece pazısına geldiyse top, el yok. Geçen sene pazı yasaktı, bu sene serbest. Saçma sapan kural. Ben pazıya çarptı gördüm, saçma sapan kurala göre gol. Ele dokunduğu pozisyon varsa bilemem ama maçın kaderine etki etti. Koray Gençerler neyi gördü de çağırdı bilmiyorum, onlarda farklı görüntü varsa bir şey diyemem."
Deniz Çoban
"Elle oynama mı ele çarpma mı dediğimiz pozisyon VAR'ın konusu olamaz. Bu pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde olsun, VAR karışmaz gol verirler. UEFA'da bunu karışmazlar."
Tümer Metin
"Kurala göre yorumlayacaksak doğru karar."
Ali Gültiken
"Kurala göre doğru karar."
Tuncay Şanlı
"El yok, yanlış karar."
Erman Toroğlu
"Yüzde yüz topla oynadı diyemiyorum, kola gelmediği fikrim daha fazla."
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