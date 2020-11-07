Konyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bu skorun ardından sarı-lacivertliler, bu sezon ilk yenilgisini Konyaspor'dan almış oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, Konyaspor ise 9 puana yükseldi. Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Fenerbahçe ilk kez kaybetti
Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas’ın attığı gol öncesinde Valencia’nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets’in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
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