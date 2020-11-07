Konyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, Konyaspor ise 9 puana yükseldi. Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildi Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-lacivertliler Gökhan Gönül'ün asistinde Pelkas'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Fakat hakem Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.VAR UYARDISar-lacivertliler Pelas'ın golüyle 1-0 öne geçti ama sevinçleri kısa sürdü. VAR'ın devreye girmesiyle birlikte, gol iptal edildi. Hakem Ali Şansalan gol öncesinde, Valencia'nın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle Pelkas'ın golünü iptal etti.Bu pozisyon sonrasında birçok taraftar sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösterdi. İşte yapılan o yorumlar;Fenerbahçe-Konyaspor maçında Hakemler maça el attı...— Ahmet Fisunoğlu🇹🇷🇦🇿 (@fisunogluahmet) November 7, 2020 REZİLSİNİZ! Türk Futbolunun Katili Türk Hakemleri @TFF_Org— Oktay Uludoğan (@oktaybaskan1907) November 7, 2020 Buz gibi golü yedi hakem. Takımın da biraz daha istekli olması lazım, bu oyunla bugün zor kazanırız.— Aykut (@aykutngy) November 7, 2020 Eskiden olsa hakem de insan, görmemiş olabilir, art niyetli olduğunu düşünmüyorum diye yorum yapanlar VAR a rağmen bu kararları veren hakemlere ne diyecek?#TertemizGolKirliLig— FENERLEKİMSEBAŞAÇIKAMAZ (@objmerit07) November 7, 2020 Fenerbahçe-Konyaspor (CANLI)

Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas’ın attığı gol öncesinde Valencia’nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets’in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.