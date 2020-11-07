Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-lacivertliler Gökhan Gönül'ün asistinde Pelkas'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Fakat hakem Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.

VAR UYARDI

Sar-lacivertliler Pelas'ın golüyle 1-0 öne geçti ama sevinçleri kısa sürdü. VAR'ın devreye girmesiyle birlikte, gol iptal edildi. Hakem Ali Şansalan gol öncesinde, Valencia'nın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle Pelkas'ın golünü iptal etti.

Bu pozisyon sonrasında birçok taraftar sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösterdi. İşte yapılan o yorumlar;

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Hakemler maça el attı... — Ahmet Fisunoğlu🇹🇷🇦🇿 (@fisunogluahmet) November 7, 2020

REZİLSİNİZ! Türk Futbolunun Katili Türk Hakemleri @TFF_Org — Oktay Uludoğan (@oktaybaskan1907) November 7, 2020

Buz gibi golü yedi hakem. Takımın da biraz daha istekli olması lazım, bu oyunla bugün zor kazanırız. — Aykut (@aykutngy) November 7, 2020

Eskiden olsa hakem de insan, görmemiş olabilir, art niyetli olduğunu düşünmüyorum diye yorum yapanlar VAR a rağmen bu kararları veren hakemlere ne diyecek?#TertemizGolKirliLig — FENERLEKİMSEBAŞAÇIKAMAZ (@objmerit07) November 7, 2020