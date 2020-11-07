SÜPER LİG

Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelenin 31. dakikasında sarı-lacivertliler Pelkas'ın attığı golle 1-0 öne geçti ama VAR incelemesi sonrasında gol iptal edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Ali Şansalan

Hakem Ali Şansalan

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-lacivertliler Gökhan Gönül'ün asistinde Pelkas'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Fakat hakem Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.

VAR UYARDI

Sar-lacivertliler Pelas'ın golüyle 1-0 öne geçti ama sevinçleri kısa sürdü. VAR'ın devreye girmesiyle birlikte, gol iptal edildi. Hakem Ali Şansalan gol öncesinde, Valencia'nın topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle Pelkas'ın golünü iptal etti.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Bu pozisyon sonrasında birçok taraftar sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösterdi. İşte yapılan o yorumlar;

Fenerbahçe-Konyaspor (CANLI)
Fenerbahçe-Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.İlk 11'lerFenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand, Caner, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Milosevic, Cikalleshi, Kravets.

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