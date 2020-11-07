Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'a yüklendi. Dilmen, "Böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.
Karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi. Fenerbahçe'nin beklerinin savunmada sıkıntılar yaşadığını söyleyen Dilmen, namağlup şampiyonluğun kolay olmadığını belirtti.
"4 değil 14 kere de yenilirsin"
Mücadele sonrasında Erol Bulut hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Namağlup şampiyon olmaktan bahsediyordu Erol Hoca ama kolay değil, olmadığı görüldü. Gerçekçi olmak gerekirse 21 takımlı ligde 4-5 mağlubiyetle şampiyon olabilirsiniz. Ancak Erol Hocam, sen böyle oynatırsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin" ifadelerini kullandı.
"Mert Hakan, Novak ve Nazım'ın zamanı geldi"
Sarı-lacivertlilerin kadrosu hakkında da konuşan Dilmen, "Fenerbahçe'nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo'nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de gorüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11'de değerlendirileceği zamanlar gelmeli" dedi.
Fenerbahce'nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo'nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de gorüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11'de değerlendirileceği zamanlar gelmeli.
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