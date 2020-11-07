İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı

Süper Lig’in 8. haftasında Konyaspor deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, yedi tane sakat ve hasta oyuncuları olmasına rağmen paniklemediğini söyledi.

Planlarının tuttuğunu belirten İsmail Kartal, “Fenerbahçe’yi çok iyi analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fenerbahçe’nin çok fazla baskı yapmadığını biliyorduk. Fenerbahçe’yi üzerimize çekerek sürekli geriden oyun kurup, takım boyunu uzatıp, arkadaki boşlukları değerlendirip sonuç almak istiyorduk ve bu plan tuttu” diye konuştu.

"Oyuncularıma santim santim anlattım"

Deneyimli hocanın karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sonsuz bir güvenim var. Biz Konyaspor olarak ben her maça kazanmak için çıkıyoruz. İyi futbol için oyuncuları motive ediyorum. Hafta başından beri oyuncularımı çok motive ettim. Fenerbahçe’yi çok iyi analiz ettik. Özellikle 3. bölgede Fenerbahçe’nin çok fazla baskı yapmadığını biliyorduk. Fenerbahçe’yi üzerimize çekerek sürekli geriden oyun kurup, takım boyunu uzatıp, arkadaki boşlukları değerlendirip sonuç almak istiyorduk ve bu plan tuttu. Fenerbahçe’nin duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk ve hafta içi bu yönde ciddi çalışmalarımız oldu. Oyuncularıma tek tek, santim santim anlattım. Alan savunmasıyla beraber bazı oyunculara taktik anlamda özel görevler verdik. Bu görevleri oyuncularım harfi harfine hepsini yerine getirdi. 60. dakikadan sonra fizik olarak takım iyi durumda ve üzerimize geleceklerini biliyorduk. Arkadaki boşlukları değerlendirip kazanmak için hamle yaptık. Bütün planlarımız tuttu. Bugün verdiğim görevleri gerçekten harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Konyaspor camiasına ve taraftarlara hediye ediyorum. 7 haftadır her zaman futbol oynamaya çalışan Konyaspor olarak istediğimiz sonuçları alamadık. Bugün taktiksel anlamda verdiğim görevleri oyuncular yerine getirdi ve haklı bir galibiyet elde ettik. Fenerbahçe’ye bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

Konyaspor Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Konyaspor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe 17 puanda kalırken, Konyaspor ise 9 puana yükseldi. Milli aranın ardından Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Fenerbahçelileri çıldırtan pozisyon: Gol iptal edildiFenerbahçe ilk kez kaybettiSüper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-0 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Konya karşısında mağlup olarak ilk kez kaybeden taraf oldu. Maçın 31. dakikasında Pelkas’ın attığı gol öncesinde Valencia’nın elle müdahalesi dolayısıyla hakem Ali Şansalan golü VAR kararıyla iptal ederken, Konyaspor 67. dakikada Jevtovic ve 77. dakikada Kravets’in attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.



