Fenerbahçeli futbolculara yönelik sözleri ortalığı karıştırdı
Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokol tribününde yaşanan gerginliğin perde arkası ortaya çıktı. Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın sarı-lacivertli futbolculara yönelik sözlerinin ardından tansiyonun bir anda yükseldiği bildirildi.
Haber MerkeziDiğer, İHA
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta iki kulüp yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.
Denizlisporlu yönetici Kaan Şanlıkan’ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı. İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma daha da büyüdü.
Ortalığı karıştıran sözler
Protokol tribününde yaşanan gerginliğin perde arkası ortaya çıktı. Beyaz Futbol programında, Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın, "Caner karı gibi oynama!", "Ozan yere yat, hakem nasıl olsa çalacak!" ve "Emek hırsızları" gibi sözlerinin üzerine tansiyonun yükseldiği aktarıldı.
Bunun üzerine Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Şanlıkan'a tepki gösterdiği bildirildi.
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