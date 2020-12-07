SÜPER LİG

Fenerbahçeli futbolculara yönelik sözleri ortalığı karıştırdı

Denizlispor-Fenerbahçe maçında protokol tribününde yaşanan gerginliğin perde arkası ortaya çıktı. Denizlispor Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın sarı-lacivertli futbolculara yönelik sözlerinin ardından tansiyonun bir anda yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer, İHA
Yöneticiler arasında yaşanan tartışma objektiflere yansıdı.

Yöneticiler arasında yaşanan tartışma objektiflere yansıdı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta iki kulüp yöneticileri arasında gerginlik yaşandı.

Denizlisporlu yönetici Kaan Şanlıkan’ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı. İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma daha da büyüdü.

Emre Belözoğlu'nun yaşanan tartışmaya sonradan dahil olduğu aktarıldı.
Emre Belözoğlu'nun yaşanan tartışmaya sonradan dahil olduğu aktarıldı.

Ortalığı karıştıran sözler

Protokol tribününde yaşanan gerginliğin perde arkası ortaya çıktı. Beyaz Futbol programında, Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın, "Caner karı gibi oynama!", "Ozan yere yat, hakem nasıl olsa çalacak!" ve "Emek hırsızları" gibi sözlerinin üzerine tansiyonun yükseldiği aktarıldı.

Bunun üzerine Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşen ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Şanlıkan'a tepki gösterdiği bildirildi.


Rıdvan Dilmen'in Ali Palabıyık sözleri sosyal medyada gündem oldu
Rıdvan Dilmen'in Ali Palabıyık sözleri sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşanın ardından mücadelenin hakemi Ali Palabıyık hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Fenerbahçe Ali Palabıyık'ı yendi"Fenerbahçe'nin Denizlispor'u değil, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendiğini söyleyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı;"Ben hakemin niyetini gördüm. Söylediğimin verilen verilmeyen penaltılarla alakası yok. Bir hakem sertliğe izin veriyorsa orada anlarsın zaten. Sert oynayan benim takımımsa daha da sert oynarım. Ali Palabıyık'ın Altay'a (Bayındır) 'O kadar kötü yönettim ki Allah'tan sen varsın' demesi lazım. Denizlispor'un hatası da şu oldu; son pasları yanlış adama attılar, Ali Palabıyık'a atsalardı yapıştırırdı.""Görmediği pozisyona penaltı verdi""Sertliklere müsaade eden hakem 90'a doğru görmediği pozisyona penaltı verdi. Gidip bir de baktı ya... Ben VAR hakemi Arda Kardeşler'in yerinde olsam, 'Gelme sakın zaten rezil kepaze olduk daha da rezil olmayalım' derdim."Altay Bayındır Denizli deplasmanında duvar oldu: 10 kişi kalan Fenerbahçe kazandıRıdvan Dilmen: Hasta Fenerli olarak sevindimSerdar Aziz kırmızı kart pozisyonunu anlattı

Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonunu anlattı
Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonunu anlattı

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’nin Denizlispor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı görerek oyun dışı kalan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyalog hakkında konuştu. Asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını belirten Aziz, "Sadece, 'Yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" dedi. Kırmızı kart pozisyonuMaçın 52. dakikasında Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi öncesi itirazdan sarı kart gören Serdar Aziz, inceleme sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Altay Bayındır Denizli deplasmanında duvar oldu: 10 kişi kalan Fenerbahçe kazandı

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