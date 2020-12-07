Serdar Aziz kırmızı kart pozisyonunu anlattı

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’nin Denizlispor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta kırmızı görerek oyun dışı kalan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyalog hakkında konuştu.

Asla ağzından kötü bir şey çıkmadığını belirten Aziz, "Sadece, 'Yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" dedi.

Kırmızı kart pozisyonu

Maçın 52. dakikasında Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi öncesi itirazdan sarı kart gören Serdar Aziz, inceleme sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.