Altay Bayındır Denizli deplasmanında duvar oldu: 10 kişi kalan Fenerbahçe kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler uzun süresini 10 kişi oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Papiss Cisse ve Gökhan Gönül attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

9. dakikada Ferdi’nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

18. dakikada Sagal’ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz’un vurduğu şutta top kaleci Altay’da kaldı.

21.dakikada Caner’in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Ozan’ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan’ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.

34. dakikada Sagal’ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega’nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.

41. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

42’nci dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta, Serdar topu kafayla indirdi. Tisserand’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinde, Serdar’ın ofsaytta olduğu belirlendi. Gol geçersiz sayıldı.

52’nci dakikada Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi öncesi itirazdan sarı kart gören Serdar Aziz, inceleme sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

56’ncı dakikada penaltı atışı için topun başına Murawski geçti. Murawski’nin kullandığı atışta kaleci Altay sağ köşeden topu çelerek penaltıyı kurtardı.

64’üncü dakikada Subotic’in gönderdiği uzun topa hareketlenen, savunma arkasına sarkan Sagal’ın kafa vuruşunu kaleci Altay güçlükle kontrol etti.

76’ncı dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi. Sağ kanattan korneri kullanan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in, penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta Altay bir kez daha topu kornere çeldi.

80’inci dakikada Bergdich’in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mesanovic kafayı vurdu. Top üst direkten auta çıktı.

88’inci dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Rodalega kaleci Altay’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Ali Palabıyık devam kararına hükmetti. Pozisyonda sakatlanan Rodallega, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Leismann’a bıraktı.

Maç 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

Denizlispor - Fenerbahçe maçında gerginlik

Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı. Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/WAal892r7n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 6, 2020



