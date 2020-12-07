Rıdvan Dilmen'in Ali Palabıyık sözleri sosyal medyada gündem oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşanın ardından mücadelenin hakemi Ali Palabıyık hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Fenerbahçe Ali Palabıyık'ı yendi"

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u değil, Ali Palabıyık'ı 2-0 yendiğini söyleyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

"Ben hakemin niyetini gördüm. Söylediğimin verilen verilmeyen penaltılarla alakası yok. Bir hakem sertliğe izin veriyorsa orada anlarsın zaten. Sert oynayan benim takımımsa daha da sert oynarım. Ali Palabıyık'ın Altay'a (Bayındır) 'O kadar kötü yönettim ki Allah'tan sen varsın' demesi lazım. Denizlispor'un hatası da şu oldu; son pasları yanlış adama attılar, Ali Palabıyık'a atsalardı yapıştırırdı."

"Görmediği pozisyona penaltı verdi"

"Sertliklere müsaade eden hakem 90'a doğru görmediği pozisyona penaltı verdi. Gidip bir de baktı ya... Ben VAR hakemi Arda Kardeşler'in yerinde olsam, 'Gelme sakın zaten rezil kepaze olduk daha da rezil olmayalım' derdim."

Altay Bayındır Denizli deplasmanında duvar oldu: 10 kişi kalan Fenerbahçe kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler uzun süresini 10 kişi oynadığı mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Papiss Cisse ve Gökhan Gönül attı.Karşılaşmadan dakikalar;9. dakikada Ferdi’nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-118. dakikada Sagal’ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz’un vurduğu şutta top kaleci Altay’da kaldı.21.dakikada Caner’in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.30. dakikada Ozan’ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan’ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.34. dakikada Sagal’ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega’nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.41. dakikada Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-242’nci dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta, Serdar topu kafayla indirdi. Tisserand’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinde, Serdar’ın ofsaytta olduğu belirlendi. Gol geçersiz sayıldı. 52’nci dakikada Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi öncesi itirazdan sarı kart gören Serdar Aziz, inceleme sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.56’ncı dakikada penaltı atışı için topun başına Murawski geçti. Murawski’nin kullandığı atışta kaleci Altay sağ köşeden topu çelerek penaltıyı kurtardı. 64’üncü dakikada Subotic’in gönderdiği uzun topa hareketlenen, savunma arkasına sarkan Sagal’ın kafa vuruşunu kaleci Altay güçlükle kontrol etti. 76’ncı dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi. Sağ kanattan korneri kullanan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in, penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta Altay bir kez daha topu kornere çeldi.80’inci dakikada Bergdich’in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mesanovic kafayı vurdu. Top üst direkten auta çıktı. 88’inci dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Rodalega kaleci Altay’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Ali Palabıyık devam kararına hükmetti. Pozisyonda sakatlanan Rodallega, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Leismann’a bıraktı.Maç 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Denizlispor - Fenerbahçe maçında gerginlikSüper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında protokol tribününde gerginlik yaşandı. Yeşil siyahlı takımın yöneticileri maç başlangıcından itibaren hakım Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterirken, Fenerbahçeli yöneticiler de bu itirazlara sözlü karşılık verdi. İki takım yöneticileri arasında yaşanan gerginliği polis ve özel güvenlik çalışanları büyümeden yatıştırdı.Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. pic.twitter.com/WAal892r7n— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 6, 2020

Rıdvan Dilmen: Hasta Fenerli olarak sevindim Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.Bu sezon başında Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.https://t.co/hMxWMu7iHw pic.twitter.com/egwvwuYS2s— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) December 5, 2020 Dilmen: Genç oyuncunun gol atmasına sevindimNTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu, genç oyuncunun attığı gole çok sevindiğini söyledi. Dilmen, "Fatih hoca daha keyifli olacaktır geçen haftalara göre... Genç oyuncu gol de attı. Altyapıdan değil zaten Erzincan'dan geldi. Emin olun ben hasta Fenerli biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim" ifadelerini kullandı.Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkati çeken yorum: Gitse 'şükür' derler