Rıdvan Dilmen: Hasta Fenerli olarak sevindim

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.

Bu sezon başında Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.

https://t.co/hMxWMu7iHw pic.twitter.com/egwvwuYS2s — Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) December 5, 2020

Dilmen: Genç oyuncunun gol atmasına sevindim

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu, genç oyuncunun attığı gole çok sevindiğini söyledi. Dilmen, "Fatih hoca daha keyifli olacaktır geçen haftalara göre... Genç oyuncu gol de attı. Altyapıdan değil zaten Erzincan'dan geldi. Emin olun ben hasta Fenerli biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim" ifadelerini kullandı.



