SÜPER LİG

Rıdvan Dilmen: Hasta Fenerli olarak sevindim

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı. Rıdvan Dilmen, "Hasta Fenerli biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim" dedi.

Haber Merkezi Diğer, İHA
Fatih Terim, attığı gol sonrası genç oyuncuyu kutladı.

Fatih Terim, attığı gol sonrası genç oyuncuyu kutladı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.

  • Bu sezon başında Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.

Dilmen: Genç oyuncunun gol atmasına sevindim

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu, genç oyuncunun attığı gole çok sevindiğini söyledi. Dilmen, "Fatih hoca daha keyifli olacaktır geçen haftalara göre... Genç oyuncu gol de attı. Altyapıdan değil zaten Erzincan'dan geldi. Emin olun ben hasta Fenerli biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim" ifadelerini kullandı.


Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkati çeken yorum: Gitse 'şükür' derler
Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkati çeken yorum: Gitse 'şükür' derler

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı Radamel Falcao için flaş bir yorumda bulundu. Dilmen, Kolombiyalı yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı;"Papatya falı gibi""Falcao değerli oyuncu ama bugün gitmek istese 'Allah'a şükürler olsun, iyi ki gitti' derler. Verime baktığımızda papatya falı gibi; bir var bir yok." "Diagne ile Flacao birlikte oynarsa...""Falcao ile Diagne'yi yönetmek kolay bir şey değildir, ben şu anda Diagne ile devam edeceğini düşünüyorum. Erol hocanın da problemi bu diyorum zaten. Diagne ile Flacao birlikte oynarsa, Falcao 30 gol atar ama takım savunmasında arıza olur." Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile arasında geçen diyaloğu anlattı: Hoca beni aradıGalatasaray sürprize izin vermedi

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