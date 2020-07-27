Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı
Fenerbahçeli taraftarlardan Jan Vertonghen'e çağrı
2012 yılından bu yana Tottenham forması giyen 33 yaşındaki başarılı stoper Jan Vertonghen, İngiliz kulübüne veda etti. Bugün itibariyle boşa çıkan oyuncu için Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
2012 yılında Ajax'tan Tottenham'a 12.5 milyon euro karşılığında transfer olan Jan Vertonghen, 8 senenin ardından İngiliz kulübünden ayrılma kararı aldı. Sözleşmesi biten 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Tottenham'a veda etti.
8 yıl geçirdiği kulübe teşekkür eden Belçikalı oyuncu, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarlardan yüzlerce yorum aldı
Jan Vertonghen'in sosyal medyadan yaptığı açıklama üzerine, Fenerbahçeli taraftarlar yüzlerce yorumda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar "Come to Fenerbahçe" çağrısıyla başarılı stoperi Fenerbahçe'ye davet ettiler. Taraftarların bu mesajları kısa süre içerisinde Twitter gündemine girerken, Vertonghen cephesinden bir açıklama gelmedi.
Fenerbahçeli taraftarların sosyal medya üzerinden attığı tweetlerden bazıları;
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