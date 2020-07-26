Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan şık gol

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve gelişimini sürdürmesi için sürekli olarak kiraladığı Barış Alıcı, hazırlık maçında çok şık bir gol attı.

Sarı-lacivertlilerin 28 Ocak 2020'de Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiraladığı 23 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Takımının 2. golünü atan genç oyuncu izleyenlerden tam not alırken, mücadeleyi Westerlo 4-1 kazandı.

Barış Alıcı 1.5 yıllığına kiralanmıştı

Geride bıraktığımız sezon Westerlo'da 4 maça çıkan Barış Alıcı 1 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun, Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

Barış Alıcı'nın golü

Fenerbahçeli Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi ezeli rakibe transfer oluyor TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı'nın Beşiktaş'a transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı belirtildi. Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e gelerek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi.Altınordu, bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından da pay talep edecek.Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, 1. Lig'de toplam 83 maçta 3 gol atarken, 11 de asist yapma başarısı gösterdi. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Barış Alıcı Belçika ekibi Westerlo’ya kiralandı Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Barış Alıcı, Belçika ekiplerinden Westerlo’ya kiralandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Rizespor’a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı’nın yeni takımı Belçika’nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz, Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı’ya yeni takımında başarılar dileriz."Fenerbahçe, geçen sezon genç file bekçisi Berke Özeri de Westerlo’ya kiralamıştı.Barış Alıcı, Rizespor forması altında çıktığı 9 resmi müsabakada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.