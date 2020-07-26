Fenerbahçe'den KVC Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'dan çok şık gol
Fenerbahçeli Barış Alıcı'dan şık gol
Fenerbahçe'nin Belçika 2. Lig ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiraladığı Barış Alıcı, hazırlık karşılaşmasında attığı şık golle alkışları üzerine topladı. 23 yaşındaki oyuncu takımının 2. golünü kaydederken, izleyenlerden tam not aldı. Barış Alıcı'nın golünü haberimizde bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin Altınordu'dan 1.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve gelişimini sürdürmesi için sürekli olarak kiraladığı Barış Alıcı, hazırlık maçında çok şık bir gol attı.
Sarı-lacivertlilerin 28 Ocak 2020'de Belçika'nın KVC Westerlo takımına kiraladığı 23 yaşındaki oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Takımının 2. golünü atan genç oyuncu izleyenlerden tam not alırken, mücadeleyi Westerlo 4-1 kazandı.
Barış Alıcı 1.5 yıllığına kiralanmıştı
Geride bıraktığımız sezon Westerlo'da 4 maça çıkan Barış Alıcı 1 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncunun, Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
Barış Alıcı'nın golü
64´ ⚽️ GOAL ⚽️ Het staat 1-2. Baris Alici ziet Kustermans uit z´n doel staan en lobt de bal heerlijk over de goalie in doel. Knappe goal van de Turk. #deswespic.twitter.com/IiL8Q9VHzD
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