Caner Erkin'den Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım

2019/2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu, kalan 1 maçın dışında sona erdi. Son maç olarak da Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Süper Lig'de şampiyon Başakşehir olurken, küme düşen takımlarda Ankaragücü, Kayserispor ve Malatyaspor oldu.

Cumartesi günü oynanan maçların hepsi aynı saatte başlarken, Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. Fenerbahçe ise sahasında Rizespor'u 3-1 mağlup ederken, cuma günü oynanan maçtaysa Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Futbola veda ettiler

Bu karşılaşmaların en önemli özelliği ise Galatasaray'da Selçuk İnan, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerlerini sonlandırdı. Caner Erkin'in ise Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdi ve 31 yaşındaki oyuncu serbest kaldı.

Caner Erkin'den Emre Belözoğlu paylaşımı

Mücadeleler sonrasında Beşiktaş ile yollarını ayıran ve hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile adı anılan Caner Erkin, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakması hakkında "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Hırs ve kazanma arzusunda bana yol gösterdin. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" ifadelerini kullandı. Caner Erkin'in yıllar sonra Fenerbahçeli bir fotoğrafını kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Caner Erkin, Selçuk İnan'a da veda etti

Selçuk İnan hakkında da paylaşım yapan Caner Erkin, "Aynı takımda ter döktük, milli takımda beraber oynadık. Türk futboluna kattıkların için çok teşekkürler" dedi.

Caner Erkin için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası