Fenerbahçeli yöneticinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi.

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha Fenerbahçe’de bir çalışanda daha koronavirüs çıktı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra'daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi;"Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde toplamda 2 çalışanımızda Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."Fenerbahçe'de futbolcuların sosyal mesafelerini koruyarak dörderli gruplar halinde çalışmaları havadan görüntülendi pic.twitter.com/HnMj9BDfm6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Mayıs 2020 Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi📽📌Teknik heyet maske taktı📌Dörderli gruplar halinde çalışıldı📌Sosyal mesafeye uyuldu📌Farklı soyunma odalarını tercih edildi pic.twitter.com/PM6ObfWZoX— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Mayıs 2020

Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.