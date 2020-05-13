SÜPER LİG

Fenerbahçeli yöneticinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Haber Merkezi DHA
Fenerbahçe

Fenerbahçe

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi.

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha
Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe’de bir çalışanda daha koronavirüs çıktı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra'daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi;"Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde toplamda 2 çalışanımızda Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."Fenerbahçe&#39;de futbolcuların sosyal mesafelerini koruyarak dörderli gruplar halinde çalışmaları havadan görüntülendi pic.twitter.com/HnMj9BDfm6&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Mayıs 2020 Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi📽📌Teknik heyet maske taktı📌Dörderli gruplar halinde çalışıldı📌Sosyal mesafeye uyuldu📌Farklı soyunma odalarını tercih edildi pic.twitter.com/PM6ObfWZoX&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 4 Mayıs 2020

  • Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Özdemir: Futbolda ligler 12 Hazir...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.