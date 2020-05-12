SÜPER LİG

Fenerbahçe'de bir koronavirüs vakası daha

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular gruplar halinde çalışmalara başlamıştı.

Fenerbahçeli futbolcular gruplar halinde çalışmalara başlamıştı.

Fenerbahçe’de bir çalışanda daha koronavirüs çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Samandıra'daki tesislerde dün tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi;

  • "Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde toplamda 2 çalışanımızda Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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