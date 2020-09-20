Fenerbahçelileri heyecanlandıran Bakasetas iddiası

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'nin Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ı da kadrosuna katacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Gazeteci Hakan Dede, sosyal medya hesabından Bakasetas için yapılan uçak rezervasyonunu paylaşırken, Yunan orta saha oyuncusunun bu gece İstanbul'da olacağını ifade etti.

Bakasetas, Alanyaspor formasıyla toplamda çıktığı 45 maçta 14 gol atarken, 8 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Akdeniz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bakasetas’ın uçak rezervasyonu yapıldı



Gece saatlerinde İstanbul’da✅ pic.twitter.com/zRsV5n0dSg — Hakan Dede (@hakandedetv) September 20, 2020