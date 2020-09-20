TRANSFER

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Bakasetas iddiası

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'da forma giyen Bakasetas ile anlaştığı iddia edilirken, sosyal medyada ortaya çıkan uçak bileti rezervasyonu sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetas'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Bakasetas'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'nin Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'ı da kadrosuna katacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceği belirtildi.

Gazeteci Hakan Dede, sosyal medya hesabından Bakasetas için yapılan uçak rezervasyonunu paylaşırken, Yunan orta saha oyuncusunun bu gece İstanbul'da olacağını ifade etti.

  • Bakasetas, Alanyaspor formasıyla toplamda çıktığı 45 maçta 14 gol atarken, 8 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Akdeniz ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PSV'den Fenerbahçe'ye Eran Zahavi göndermesi
PSV'den Fenerbahçe'ye Eran Zahavi göndermesi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı.PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou RF takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu."500 bin beğeniye ihtiyaç yok"Hollanda ekibi transferi Fenerbahçe'ye gönderme yaparak açıkladı. Paylaşımda, "500 bin beğeniye ihtiyaç yok" ifadelerine yer verildi.Hatırlanacağı üzere Zahavi, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Fenerbahçe" çağrısına, "500 bin beğeni olursa neden olmasın" cevabını vermişti.Zahavi'nin o paylaşımı;PSV'nin Zahavi tweeti;No 500.000 likes needed, @433 🤪#ShalomEran #Agent433 pic.twitter.com/OkW57IB20U&mdash; PSV (@PSV) September 20, 2020 Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler

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