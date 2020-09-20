PSV'den Fenerbahçe'ye Eran Zahavi göndermesi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekibi PSV, İsrailli golcü oyuncu Eran Zahavi'yi kadrosuna kattı.

PSV Kulübü, Çin'in Guangzhou RF takımından ayrılan 33 yaşındaki Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

"500 bin beğeniye ihtiyaç yok"

Hollanda ekibi transferi Fenerbahçe'ye gönderme yaparak açıkladı. Paylaşımda, "500 bin beğeniye ihtiyaç yok" ifadelerine yer verildi.

Hatırlanacağı üzere Zahavi, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Fenerbahçe" çağrısına, "500 bin beğeni olursa neden olmasın" cevabını vermişti.

Zahavi'nin o paylaşımı;

PSV'nin Zahavi tweeti;

No 500.000 likes needed, @433 🤪#ShalomEran #Agent433 pic.twitter.com/OkW57IB20U — PSV (@PSV) September 20, 2020