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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu yeniden Süper Lig'e döndü

Süper Lig'de transferin son gününde sürpriz bir imza atıldı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia sezon sonuna kadar Süper Lig'de forma giyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin eski futbolcusu yeniden Süper Lige döndü
Yassine Benzia, Damien Comolli döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Transferin son gününde Süper Lig kulüpleri çalışmalarını hızlandırırken sürpriz isimler bir kez daha Türkiye'nin yolunu tutuyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia, bu kez Hatayspor forması giyecek.

Fransa 2. lig takımlarından Dijon'da forma giyen Yassine Benzia, son dönemlerinde kulübünde mutsuz bir süreç geçiriyordu. 27 yaşındaki futbolcu bu sebeple Hatayspor'dan gelen teklifi kabul etti.

Öte yandan sezon sonuna kadar kiralık olarak Hatay'da forma giyecek olan Benzia'nın satın alma opsiyonun olmadığı öğrenildi.

  • Benzia, Dijon'da bu sezon 17 lig maçına çıktı. 27 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 4 gol attı 2 de asist yaptı.

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