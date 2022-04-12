Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a teklifi ortaya çıktı

Gelecek sezon takımın başına üst düzey yabancı bir hoca getirmek isteyen Fenerbahçe, uzun bir süredir teknik direktörlerle görüşüyordu. Son olarak listeyi 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Löw veya Jesus'dan birisiyle sözleşme imzalamak istiyor.

Olağanüstü teklif

Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edilen Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta içinde Jorge Jesus ile Portekiz'de bir görüşme yaptı. Portekiz ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, daha önce 5 milyon euro isteyen ve anlaşma sağlanamayan tecrübeli hocaya, reddedemeyeceği bir teklifte bulundu.

SBT Sports'ta yer alan habere göre Jesus, bu olağanüstü teklif sonrasında düşünmek için süre isterken, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da 67 yaşındaki hocayı ikna edebileceği ifade edildi.

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