Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fenerbahçenin Jorge Jesusa teklifi ortaya çıktı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a teklifi ortaya çıktı

Gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya teslim etmeyi planlayan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta Jorge Jesus ile bir araya geldiği ve teklifte bulunduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Jorge Jesusa teklifi ortaya çıktı
Jorge Jesus son olarak Benfica'da görev yapmıştı.

Gelecek sezon takımın başına üst düzey yabancı bir hoca getirmek isteyen Fenerbahçe, uzun bir süredir teknik direktörlerle görüşüyordu. Son olarak listeyi 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Löw veya Jesus'dan birisiyle sözleşme imzalamak istiyor.

Olağanüstü teklif

Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edilen Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta içinde Jorge Jesus ile Portekiz'de bir görüşme yaptı. Portekiz ve Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, daha önce 5 milyon euro isteyen ve anlaşma sağlanamayan tecrübeli hocaya, reddedemeyeceği bir teklifte bulundu.

  • SBT Sports'ta yer alan habere göre Jesus, bu olağanüstü teklif sonrasında düşünmek için süre isterken, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da 67 yaşındaki hocayı ikna edebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de ikna turları devam ediyor: Jorge Jesus ile görüşüldü
SPOR
Fenerbahçe'de ikna turları devam ediyor: Jorge Jesus ile görüşüldü

Joachim Löw tamam: Türk yardımcı aranıyor
SPOR
Joachim Löw tamam: Türk yardımcı aranıyor


Türkiyeninen değerli üç ilçesi

Türkiye'nin
en değerli üç ilçesi

​Metrekare fiyatı 50 bin TL'ye yaklaştı.
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
41 yılın zirvesinde

41 yılın zirvesinde

ABD'de yılık enflasyon rekor kırdı.

Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

​Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.