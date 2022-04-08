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Spor Fenerbahçede ikna turları devam ediyor Jorge Jesus ile görüşüldü
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Fenerbahçe'de ikna turları devam ediyor: Jorge Jesus ile görüşüldü

Gelecek sezon takımı yabancı bir hocaya teslim etmek isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktörlerle masaya oturmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda Başkan Ali Koç, son olarak Portekiz'e gitti ve Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ikna turları devam ediyor: Jorge Jesus ile görüşüldü​
Jorge Jesus

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Takımın başına dünyaca ünlü bir ismi getirmek isteyen sarı-lacivertliler, ikna turlarına devam ediyor.

Fenerbahçe Jorge Jesus ile görüştü

Joachim Löw ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edilen Fenerbahçe, bu hafta içinde Jorge Jesus ile de bir görüşme yaptı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hafta Jesus'u ikna etmek için Lizbon'daydı.

Tecrübeli teknik adamla görüşen Başkan Koç'un, Jorge Jesus'a iyi bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Fakat 67 yaşındaki hocanın, son kararını mayıs ayında vereceği öğrenildi.

  • Flamengo da Jorge Jesus'un peşinde
  • Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da Jorge Jesus'u istediği öğrenildi. Brezilya basınında yer alan haberlerde, Paulo Sousa ile yollarını ayırmayı planlayan Flamengo'nun, Jorge Jesus'u ikna etmek istediği ifade edildi.

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