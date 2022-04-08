Fenerbahçe'de ikna turları devam ediyor: Jorge Jesus ile görüşüldü

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Daha önce randevusu olmadığı halde TÜİK ve MEB'in kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Et ve Süt Kurumu'na gitti. İçeri alınmayınca kapıda açıklama yaparak "Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu'na, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun gıdada sorun yaşandığı gerekçesiyle Et ve Süt Kurumu önünde açıklama yapma isteğini eleştiren Bakan Vahit Kirişçi, Türkiye'de aç, açıkta kimse olmadığını ve herkesin tok olduğunu söyledi.





