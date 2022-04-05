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Joachim Löw tamam: Türk yardımcı aranıyor

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin, Joachim Löw ile anlaştığı ve tecrübeli hocanın yanına bir Türk yardımcı arandığı iddia edildi. Bu isimlerden birisinin en son Hertha Berlin’i çalıştıran ve şu an boşta olan Tayfun Korkut olduğu ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Joachim Löw tamam: Türk yardımcı aranıyor
Joachim Löw

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aynı zamanda teknik direktör arayışlarını da devam ettiriyor. Sarı-lacivertlilerin takımın başına dünyaca ünlü bir hocayı getirmek istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin, gelecek sezon takımın başına Alman teknik direktör Jocahim Löw’ü getireceği iddia edildi. Yanında Türk bir yardımcı olması konusunda da temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'ın kabul etmemesi durumunda yine rotasını Almanya'dan bir isme çevirdi.

  • İlk adayın en son Hertha Berlin’i çalıştıran ve şu an boşta olan Tayfun Korkut olduğu ifade edildi.

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