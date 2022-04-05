Joachim Löw tamam: Türk yardımcı aranıyor Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin, Joachim Löw ile anlaştığı ve tecrübeli hocanın yanına bir Türk yardımcı arandığı iddia edildi. Bu isimlerden birisinin en son Hertha Berlin’i çalıştıran ve şu an boşta olan Tayfun Korkut olduğu ifade edildi.

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