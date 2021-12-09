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Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin bu organizasyondaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakiplerin büyük bir çoğunluğu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri kimler olacak?

  • Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

Grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;

  • Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
  • Partizan (Sırbistan)
  • Bodo/Glimt (Norveç)
  • Randers (Danimarka)
  • Slavia Prag (Çekya)
  • Slovan Bratislava (Slovakya)
  • Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)
  • Karabağ (Azerbaycan) ya da Basel (İsviçre)

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