Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakiplerin büyük bir çoğunluğu belli oldu.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri kimler olacak?
- Fenerbahçe, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.
Grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;
- Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
- Partizan (Sırbistan)
- Bodo/Glimt (Norveç)
- Randers (Danimarka)
- Slavia Prag (Çekya)
- Slovan Bratislava (Slovakya)
- Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)
- Karabağ (Azerbaycan) ya da Basel (İsviçre)