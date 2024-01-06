Fenerbahçe, ara transfer döneminde hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, yönetimle yaptığı transfer değerlendirmesinde takıma çabuk uyum sağlayacak isimlerin kadroya katılmasını talep ettiği kaydedildi.





Sportif direktör Mario Branco, transfer edilecek oyuncuların sadece saha içi performanslarına değil, karakteri, sosyal yaşantısı ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi gibi davranış kriterlerine de dikkat ediyor.













Krunic'in aklı Fenerbaçe'de





Sarı-lacivertlilerin orta saha için listesinde olan Milan'ın Bosna Hersekli oyuncusu Rade Krunic için Fransa'dan Lyon da devreye girerken, 30 yaşındaki oyuncu yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi. 5 milyon euro isteyen Milan'la pazarlıklar sürüyor.





Borussia Dortmund forması giyen milli orta saha Salih Özcan için de opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Salih Özcan bu sezon Dortmund'da 16 maça çıktı.





Savic tamam





Fenerbahçe, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic'le 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Atletico ile de bonservis pazarlıklarının 11 Ocak'a kadar bitirilmesi planlanıyor.















