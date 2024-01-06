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Spor

Fenerbahçe'de hedef nokta atışı transfer: Üç futbolcu için pazarlıklar sürüyor

Ara transfer döneminde kadrosunu stoper ve orta saha ile takviye etmek isteyen Fenerbahçe, hata yapmamak için nokta transferler gerçekleştirmenin peşinde. Teknik heyetin ve yönetimin öncelikli hedefi ise 11 Ocak'a kadar stoper transferini gerçekleştirmek. Sarı-lacivertliler Stefan Savic, Salih Özcan ve Rade Krunic için görüşmelerini sürdürüyor.

10:34 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:36 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Salih Özcan - Stefan Savic - Rade Krunic
Salih Özcan - Stefan Savic - Rade Krunic

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, yönetimle yaptığı transfer değerlendirmesinde takıma çabuk uyum sağlayacak isimlerin kadroya katılmasını talep ettiği kaydedildi.


Sportif direktör Mario Branco, transfer edilecek oyuncuların sadece saha içi performanslarına değil, karakteri, sosyal yaşantısı ve takım arkadaşlarıyla ilişkisi gibi davranış kriterlerine de dikkat ediyor.




Krunic'in aklı Fenerbaçe'de

Sarı-lacivertlilerin orta saha için listesinde olan Milan'ın Bosna Hersekli oyuncusu Rade Krunic için Fransa'dan Lyon da devreye girerken, 30 yaşındaki oyuncu yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi. 5 milyon euro isteyen Milan'la pazarlıklar sürüyor.


Borussia Dortmund forması giyen milli orta saha Salih Özcan için de opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Salih Özcan bu sezon Dortmund'da 16 maça çıktı.

Savic tamam

Fenerbahçe, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in Karadağlı stoperi Stefan Savic'le 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Atletico ile de bonservis pazarlıklarının 11 Ocak'a kadar bitirilmesi planlanıyor.





#Fenerbahçe
#Stefan Savic
#Rade Krunic
#Salih Özcan
1 saat önce
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