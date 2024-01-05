Fred'in cezası 2 maça indi

Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşma sonrası kırmızı kart pozisyonlarını değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, "Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım" ifadelerini kullandı.