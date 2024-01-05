Fred'in cezası 2 maça indi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Kayserispor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezalarında indirime gitti.
Fred'in cezası 3 maçtan 2'ye düşürüldü
Kurulun aldığı karara göre; Fred'in 'hakaret' değil 'sportmenliğe aykırı hareket' ihlali olduğunu gerekçe göstererek 3 maçtan 2 maça düşürdü. Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise 2 maçtan 1 maça düşürüldü.
Fred ve Mert Hakan hangi maçta forma giyecek?
Cezası 1 maça düşürülen Mert Hakan Yandaş bu hafta oynanacak İstanbulspor karşısında forma giyebilecek. Fred'in cezası bu karşılaşmada sona erecek. Brezilyalı orta saha önümüzdeki hafta TÜMOSAN Konyaspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek.
Kayserispor - Fenerbahçe maçında ne olmuştu?
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları Fred ve Mert Hakan karşılaşmanın 90+8. dakikasında şiddetli itirazlarının ardından kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüşlerdi.
Fred bu sezon toplamda 18 maça çıkıp 6 asistlik performans sergilerken sarı-lacivertliler forma giydiği karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.