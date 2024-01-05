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Spor

Fred'in cezası 2 maça indi

Tahkim Kurulu, Fred'in aldığı cezanın 'hakaret' değil 'sportmenliğe aykırı hareket' ihlali olduğunun anlaşıldığını açıkladı. Bu kararla birlikte Fred'in cezası 3 maçtan 2 maça düşürüldü. Aynı karşılaşmada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'ın cezası 2 maçtan 1 maça düşürüldü.

22:01 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 22:37 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fred'in 3 maç cezası 2 maça düşürüldü.
Fred'in 3 maç cezası 2 maça düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu Kayserispor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezalarında indirime gitti.


Fred'in cezası 3 maçtan 2'ye düşürüldü

Kurulun aldığı karara göre; Fred'in 'hakaret' değil 'sportmenliğe aykırı hareket' ihlali olduğunu gerekçe göstererek 3 maçtan 2 maça düşürdü. Mert Hakan Yandaş'ın cezası ise 2 maçtan 1 maça düşürüldü.


Fred ve Mert Hakan hangi maçta forma giyecek?

Cezası 1 maça düşürülen Mert Hakan Yandaş bu hafta oynanacak İstanbulspor karşısında forma giyebilecek. Fred'in cezası bu karşılaşmada sona erecek. Brezilyalı orta saha önümüzdeki hafta TÜMOSAN Konyaspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek.


Kayserispor - Fenerbahçe maçında ne olmuştu?

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları Fred ve Mert Hakan karşılaşmanın 90+8. dakikasında şiddetli itirazlarının ardından kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüşlerdi.


Fred bu sezon toplamda 18 maça çıkıp 6 asistlik performans sergilerken sarı-lacivertliler forma giydiği karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.





#Fenerbahçe
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#PFDK
2 gün önce
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