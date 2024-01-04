Milan'ın cumartesi günü Serie A'da Sassuolo ile oynadığı maçta sırtında ağrı olduğu gerekçesiyle oyuna girmek istemeyen Krunic, İtalya Kupası'nda önceki gün oynanan Cagliari maçında da yine sırt ağrısı nedeniyle kadroda yer almadı.

Fenerbahçe ile anlaşan Krunic, Milan yönetimine rest çekerek, sarı-lacivertli takıma gitmek istediğini söyledi. Teknik direktör Stefano Pioli de Boşnak futbolcunun gidişine onay verdi. Fenerbahçe, Krunic için 3 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Milan ise 6 milyon euro istiyor. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları sürüyor. Krunic'i Celta Vigo ve Lyon da istiyor.