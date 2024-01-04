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Spor

Krunic Fenerbahçe için rest çekti

Fenerbahçe'nin, ara transferde kadrosuna katmak için prensipte anlaştığı Boşnak orta saha oyuncusu, kulübü Milan'a resti çekerek, "Bırakın gideyim" dedi. Teknik direktörü Pioli de Rade Krunic'in transferine onay verdi

09:56 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:06 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Krunic bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı.
Krunic bu sezon Serie A'da 10 maça çıktı.

Ara transferde kadrosunu orta saha ile takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de Rade Krunic konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Milan'da forma giyen Boşnak oyuncuyla anlaşmaya varırken, İtalyan kulübü bonservis konusunda sorun çıkartıyor.


Milan'ın cumartesi günü Serie A'da Sassuolo ile oynadığı maçta sırtında ağrı olduğu gerekçesiyle oyuna girmek istemeyen Krunic, İtalya Kupası'nda önceki gün oynanan Cagliari maçında da yine sırt ağrısı nedeniyle kadroda yer almadı.


Krunic'in güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro.

Çetin pazarlık

Fenerbahçe ile anlaşan Krunic, Milan yönetimine rest çekerek, sarı-lacivertli takıma gitmek istediğini söyledi. Teknik direktör Stefano Pioli de Boşnak futbolcunun gidişine onay verdi. Fenerbahçe, Krunic için 3 milyon euro bonservis bedeli önerirken, Milan ise 6 milyon euro istiyor. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları sürüyor. Krunic'i Celta Vigo ve Lyon da istiyor.







#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Milan
22 dakika önce
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