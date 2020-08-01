LİGUE 1

Fransa Lig Kupası PSG - Lyon maç özeti izle

Fransa Lig Kupası'nı PSG kazandı (ÖZET)

Fransa Lig Kupası finalinde, Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta, Olympique Lyon'u penaltılarla 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu. PSG - Olympique Lyon maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz. PSG - Lyon maç özeti Yeni Şafak Spor'da.

Haber Merkezi AA
PSG-Lyon maç özetini Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

PSG-Lyon maç özetini Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Stade de France'da oynanan final maçında PSG ile Lyon karşılaştı. Karşılaşmanın 90 dakikasında her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve uzatmaya gidildi.

Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmadığı final maçında rakibine penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayan PSG, Fransa Lig Kupası'nın sahibi oldu.

  • PSG, bu sezon Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ve Fransa Kupası'ndan sonra Fransa Lig Kupası'nı da müzesine götürdü. PSG, tarihinde Lig Kupası'nı dokuzuncu kez kazanmış oldu.

PSG - Lyon maç özeti

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Milli futbolcuya büyük onur: En iyi 4 futbolcu arasında gösterildi

Premier Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon performansıyla adından söz ettirirken transferin de gözde ismi oldu.İngiliz basınından The Times, 24 yaşındaki futbolcuyu en iyi 4 stoper arasına yazdı. Haberde; Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi İngiltere'deki 5 büyük takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört savunmacı şu şekilde sıralandı;Çağlar Söyüncü (Leicester City)Kalidou Koulibaly (Napoli)Declan Rice (West Ham United)Pau Torres (Villarreal) Çağlar 42 maçta forma giydiÇağlar Söyüncü bu sezon ligde 34, İngiltere Lig Kupası’nda 4 ve FA Cup’ta 4 olmak üzere 42 resmi müsabakada görev alarak istikrarlı bir grafik çizdi. Başarılı defans oyuncu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Çağlarlı Leicester, ligi 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 62 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.Çağlar Söyüncü: Bundesliga'ya gitmek zordu

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