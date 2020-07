Milli futbolcuya büyük onur: En iyi 4 futbolcu arasında gösterildi

Premier Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon performansıyla adından söz ettirirken transferin de gözde ismi oldu.

İngiliz basınından The Times, 24 yaşındaki futbolcuyu en iyi 4 stoper arasına yazdı.

Haberde; Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Chelsea gibi İngiltere'deki 5 büyük takımın Avrupa'dan alabileceği en iyi dört savunmacı şu şekilde sıralandı;

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Declan Rice (West Ham United)

Pau Torres (Villarreal)

Çağlar 42 maçta forma giydi

Çağlar Söyüncü bu sezon ligde 34, İngiltere Lig Kupası’nda 4 ve FA Cup’ta 4 olmak üzere 42 resmi müsabakada görev alarak istikrarlı bir grafik çizdi. Başarılı defans oyuncu 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Çağlarlı Leicester, ligi 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 62 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.