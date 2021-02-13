Futbolcu değil 3 evlat kazandık

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Anastasios Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ağaoğlu, 3 değerli ismi kadrolarına kattıklarını ifade ederek, “Bakasetas, Yunus ve Berat, hocamızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz transferlerimiz. 3’ünün de performansları takdirle karşılandı. Berat, 1,5 senedir radarımızda olan bir isimdi. Berat da Trabzonspor’da oynama isteğini sürekli olarak yineledi. Bu doğrultuda transferi de kolaylaştı. Yunus Mallı, hocamızın ısrarla istediği, yakından tanıdığı bir oyuncu. Orada almış olduğu çok önemli bir ücretten fedakarlık edip, neredeyse 3’te 1’lik bir rakama gelmeyi kabul etti. Bu da Yunus’un futbola ve başarıya ne kadar arzulu ve istekli olduğunun göstergesi. İnşallah Trabzonspor’da tekrar milli takımda forma giydiği dönemdeki formunu yakalayıp, milli takımın vazgeçilmezlerinden olacaktır” açıklamasını yaptı.

REKLAM

BAKASETAS ÇOK PROFESYONEL

Kadrolarına kattıkları oyuncuların yalnızca birer futbolcu olmadığının altını çizen Ağaoğlu, “Biz sadece 3 oyuncu almadık, futbol bir yetenek ama iyi bir futbolcu olmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Çok karakterli, ahlaklı 3 oyuncu transfer ettik. Bakasetas’ın da ilginç bir transfer süreci oldu. Trabzonspor’da oynama isteği ve arzusu, bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktördü. Kendisi çok sağlam karakterli bir oyuncu. Hiç yabancılık çekmedi. Cuma gecesi uykusuz bir gece geçirdik, cumartesi sabah 6’da Trabzon’a indik. 8 buçuk gibi sağlık kontrolüne gitti, 12.30’da sözleşmeyi imzaladı ve 13.30’da idmana çıktı. Ertesi gün de maça çıktı. Bu, ne kadar profesyonel olduğunun göstergesiydi” diye konuştu.

REKLAM

PARA ÜLKE İÇİNDE KALDI

Ara transferde kulübün önemli bir bonservis bedeli ödediğinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, “Türk futbol ekonomisinin içinde bulunduğu bir çıkmaz var. Burada en önemli çıkış noktası oyuncu yetiştirmek, oyuncu geliştirmek ve satıştan para kazanmak. Yunus bize bonservissiz geldiği için onu ayrı tutuyorum ama belki de en fazla bonservis bedeli ödediğimiz dönemi yaşadık. 2,5 milyon Euro Berat için, 3 milyon Euro Bakasetas için ödedik. Toplamda 5,5 - 6 milyon Euro civarı bir bonservis ödedik. Ama şundan eminiz ki, bu oyuncular, bu miktarın çok çok üzerinde isimler. Bonservis bedeli ödemek benim her zaman canımı acıtır. Biz 5,5 milyon Euro parayı Türk futbol endüstrisi içinde tuttuk. Çok büyük para verdim, biraz canım yandı ama gözüm arkada değil” dedi

REKLAM

TRABZONSPOR BİR AİLEDİR

Trabzonspor’un büyük aile olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, “Bütün futbolcularımız, kulübümüzün en önemli varlıklarıdır. Milliyeti, yaşı ne olursa olsun, hepsi ailelerinin bize emanetidir. Trabzonspor büyük ve özel bir ailedir. Oyuncularımızı evlatlarımız gibi görür, kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz özeni gösteririz. Bunun da tüm camiamız tarafından kabul edilmesi en büyük temennimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı isimleri dahil ediyoruz. Siz 3 değerli kardeşimiz de bu kriterleri kendi bünyenizde bire bir yaşayan insanlarsınız” diyerek sözlerini tamamladı.

Yüzünüzü kara çıkarmayacağım

Genç oyuncu Berat Özdemir, “Öncelikle başkanım size ve sonra Abdullah hocama teşekkür ediyorum. Transfer haberini ilk aldığım andaki kadar heyecanlıyım. Hala evden çıkıp antrenman için tesislere gittiğimde bunu yaşıyorum. Trabzon halkı beni de, Yunus abi ve Bakasetas’ı karşıladığı gibi karşıladı. Şu anda güzel bir havamız var, galibiyetler alıyoruz ve umarım bu da devam edecek. Trabzon halkının yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” dedi.

REKLAM

Transferi sebebiyle Başkan Ahmet Ağaoğlu’na, Trabzonspor Yönetim Kurulu’na ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Yunus Mallı, “Burada olmam için çaba sarf ettiler. Tüm hemşehrilerime, desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni çok iyi karşıladılar. İnşallah Trabzonspor’a layık olmak için var gücümle çalışacağım. Ülkeme gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Güzel bir süreç olacağına yürekten inanıyorum. Bu şehirde futbolun ne anlama geldiğini biliyorum. Almanya doğumlu olsam da Karadenizliyim. Mutluyum, istekliyim, heyecanlıyım. İnşallah potansiyelimi tekrar canlandıracağım ve futboldan tekrar keyif alacağım. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

En iyisini yapacağım

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Anastasios Bakasetas, büyük bir kulübün parçası olduğunu ifade ederek, “Trabzonspor gibi büyük kulübün parçası olmaktan ve burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Gençken hep hayalim, kupalar kazanan bir takımın parçası olmaktı. Ben de saha içinde ve saha dışında elimden gelenin en iyisini yapıp hepinizi gururlandırabilmek ve mutlu etmek istiyorum” dedi. Dün yaptığı basın açıklamasında kendisine yöneltilen bir soruyla ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Dünle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Birçok mesaj da aldım ve başkanımız da bununla ilgili düşüncelerini iletti. Buraya geldiğim ilk andan itibaren, bu kulübe karşı hissettiğim sıcaklığın herhangi birinin 1 sorusuyla değişmeyeceğini söylemeliyim. Her şey çok net” diye konuştu.

REKLAM