Spor Futbolcu değil 3 evlat kazandık
SÜPER LİG

Futbolcu değil 3 evlat kazandık

Trabzonspor, devre arasında kadrosuna kattığı Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için imza töreni düzenledi. Ara transferde bonservise çok para harcadıklarını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Çok para verdim, canım yandı ama gözüm arkada değil. Trabzonspor 3 futbolcudan ziyade 3 evlat kazandı” ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor kadrosuna kattığı Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için imza töreni düzenledi.
Trabzonspor kadrosuna kattığı Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Anastasios Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ağaoğlu, 3 değerli ismi kadrolarına kattıklarını ifade ederek, “Bakasetas, Yunus ve Berat, hocamızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz transferlerimiz. 3’ünün de performansları takdirle karşılandı. Berat, 1,5 senedir radarımızda olan bir isimdi. Berat da Trabzonspor’da oynama isteğini sürekli olarak yineledi. Bu doğrultuda transferi de kolaylaştı. Yunus Mallı, hocamızın ısrarla istediği, yakından tanıdığı bir oyuncu. Orada almış olduğu çok önemli bir ücretten fedakarlık edip, neredeyse 3’te 1’lik bir rakama gelmeyi kabul etti. Bu da Yunus’un futbola ve başarıya ne kadar arzulu ve istekli olduğunun göstergesi. İnşallah Trabzonspor’da tekrar milli takımda forma giydiği dönemdeki formunu yakalayıp, milli takımın vazgeçilmezlerinden olacaktır” açıklamasını yaptı.

BAKASETAS ÇOK PROFESYONEL

Kadrolarına kattıkları oyuncuların yalnızca birer futbolcu olmadığının altını çizen Ağaoğlu, “Biz sadece 3 oyuncu almadık, futbol bir yetenek ama iyi bir futbolcu olmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Çok karakterli, ahlaklı 3 oyuncu transfer ettik. Bakasetas’ın da ilginç bir transfer süreci oldu. Trabzonspor’da oynama isteği ve arzusu, bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktördü. Kendisi çok sağlam karakterli bir oyuncu. Hiç yabancılık çekmedi. Cuma gecesi uykusuz bir gece geçirdik, cumartesi sabah 6’da Trabzon’a indik. 8 buçuk gibi sağlık kontrolüne gitti, 12.30’da sözleşmeyi imzaladı ve 13.30’da idmana çıktı. Ertesi gün de maça çıktı. Bu, ne kadar profesyonel olduğunun göstergesiydi” diye konuştu.

PARA ÜLKE İÇİNDE KALDI

Ara transferde kulübün önemli bir bonservis bedeli ödediğinin altını çizen Ahmet Ağaoğlu, “Türk futbol ekonomisinin içinde bulunduğu bir çıkmaz var. Burada en önemli çıkış noktası oyuncu yetiştirmek, oyuncu geliştirmek ve satıştan para kazanmak. Yunus bize bonservissiz geldiği için onu ayrı tutuyorum ama belki de en fazla bonservis bedeli ödediğimiz dönemi yaşadık. 2,5 milyon Euro Berat için, 3 milyon Euro Bakasetas için ödedik. Toplamda 5,5 - 6 milyon Euro civarı bir bonservis ödedik. Ama şundan eminiz ki, bu oyuncular, bu miktarın çok çok üzerinde isimler. Bonservis bedeli ödemek benim her zaman canımı acıtır. Biz 5,5 milyon Euro parayı Türk futbol endüstrisi içinde tuttuk. Çok büyük para verdim, biraz canım yandı ama gözüm arkada değil” dedi

TRABZONSPOR BİR AİLEDİR

Trabzonspor’un büyük aile olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, “Bütün futbolcularımız, kulübümüzün en önemli varlıklarıdır. Milliyeti, yaşı ne olursa olsun, hepsi ailelerinin bize emanetidir. Trabzonspor büyük ve özel bir ailedir. Oyuncularımızı evlatlarımız gibi görür, kendi çocuklarımıza gösterdiğimiz özeni gösteririz. Bunun da tüm camiamız tarafından kabul edilmesi en büyük temennimizdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı isimleri dahil ediyoruz. Siz 3 değerli kardeşimiz de bu kriterleri kendi bünyenizde bire bir yaşayan insanlarsınız” diyerek sözlerini tamamladı.

Yüzünüzü kara çıkarmayacağım

Genç oyuncu Berat Özdemir, “Öncelikle başkanım size ve sonra Abdullah hocama teşekkür ediyorum. Transfer haberini ilk aldığım andaki kadar heyecanlıyım. Hala evden çıkıp antrenman için tesislere gittiğimde bunu yaşıyorum. Trabzon halkı beni de, Yunus abi ve Bakasetas’ı karşıladığı gibi karşıladı. Şu anda güzel bir havamız var, galibiyetler alıyoruz ve umarım bu da devam edecek. Trabzon halkının yüzünü kara çıkarmamak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” dedi.

Ülkeme geldiğim için mutluyum

Transferi sebebiyle Başkan Ahmet Ağaoğlu’na, Trabzonspor Yönetim Kurulu’na ve Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya teşekkür ederek sözlerine başlayan Yunus Mallı, “Burada olmam için çaba sarf ettiler. Tüm hemşehrilerime, desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beni çok iyi karşıladılar. İnşallah Trabzonspor’a layık olmak için var gücümle çalışacağım. Ülkeme gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Doğru yerde olduğumu hissediyorum. Güzel bir süreç olacağına yürekten inanıyorum. Bu şehirde futbolun ne anlama geldiğini biliyorum. Almanya doğumlu olsam da Karadenizliyim. Mutluyum, istekliyim, heyecanlıyım. İnşallah potansiyelimi tekrar canlandıracağım ve futboldan tekrar keyif alacağım. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.

En iyisini yapacağım

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Anastasios Bakasetas, büyük bir kulübün parçası olduğunu ifade ederek, “Trabzonspor gibi büyük kulübün parçası olmaktan ve burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Gençken hep hayalim, kupalar kazanan bir takımın parçası olmaktı. Ben de saha içinde ve saha dışında elimden gelenin en iyisini yapıp hepinizi gururlandırabilmek ve mutlu etmek istiyorum” dedi. Dün yaptığı basın açıklamasında kendisine yöneltilen bir soruyla ilgili de konuşan başarılı oyuncu, “Dünle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Birçok mesaj da aldım ve başkanımız da bununla ilgili düşüncelerini iletti. Buraya geldiğim ilk andan itibaren, bu kulübe karşı hissettiğim sıcaklığın herhangi birinin 1 sorusuyla değişmeyeceğini söylemeliyim. Her şey çok net” diye konuştu.

Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soruya tepki: Akreditasyonları iptal edildi
SPOR
Trabzonspor'dan Bakasetas'a yöneltilen soruya tepki: Akreditasyonları iptal edildi
Abone Ol Google News
Bir felaket olsa haz duyacaklar

Bir felaket olsa haz duyacaklar

Her hayırlı gelişme belli bir kesimin üzerine kabus gibi çöküyor.
Sanayi üretiminde 34 yılın rekoru

Sanayi üretiminde 34 yılın rekoru

​Ekonomide pandemi şokunu atlattık.
Garada PKKyaartık yer yok

Gara'da PKK'ya
artık yer yok

​Elliden fazla hedef imha edildi.
Nasıl astronot olunur?

Nasıl astronot olunur?

​Adaylarda aranan nitelikler belli oldu.
Şirketin paravan olduğunu itiraf etti

Şirketin paravan olduğunu itiraf etti

​Kanuna değil sözleşmeye uygunmuş.
Hepsinin<br>FETÖ kaydı var

Hepsinin
FETÖ kaydı var

​'Ülkem adına üzgünüm' diyenlerin FETÖ kaydı çıktı.

Ümraniye'de korku dolu anlar

Ümraniye'de korku dolu anlar

​Çatının kenarına kadar gelen çocuklar son anda kurtarıldı.
Gara'da ağır darbe

Gara'da ağır darbe

​Öldürülen terörist sayısı 37 oldu.
Türkiye 56 saat <br>dışarı çıkamayacak

Türkiye 56 saat
dışarı çıkamayacak

​Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı.
Türkiye günlerce onu konuşmuştu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu

​İkranur'un ölümüyle ilgili yeni gelişme: 7 kişi gözaltında.
Liselerde ders <br>saati belli oldu

Liselerde ders
saati belli oldu

​MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması.
Vaka ve ölü <br>sayısı stabil

Vaka ve ölü
sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı beklenen tabloyu açıkladı.
Koronavirüse davetiye

Koronavirüse davetiye

​Adım atacak yer kalmadı.

Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı.
Tarihin en büyük veri sızıntısı

Tarihin en büyük veri sızıntısı

3.2 milyar kullanıcının e-posta adresi ve şifreleri sızdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.