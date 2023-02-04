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Spor

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 135. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın 135. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasındaki 134 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:26 . 4/02/2023 Cumartesi
AA
İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 66 golüne karşılık, Trabzonspor 54 gol kaydetti.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 66 golüne karşılık, Trabzonspor 54 gol kaydetti.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın NEF Stadı'nda saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek.


İki ekip arasında bugüne kadar resmi veya özel 134 maç oynandı. Bu maçların 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. 31 maçta ise eşitlik bozulmadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.


Ligdeki 100. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 100. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.


İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 49 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 66 golüne karşılık, Trabzonspor 54 gol kaydetti.


Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.


Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper Lig
44 dakika önce
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Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 135. randevu
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