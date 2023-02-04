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Spor

Lider Galatasaray Trabzonspor'u konuk edecek

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzonspor, NEF performansına güvenirken sarı-kırmızılılar ise galibiyet serisine güveniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:42 . 4/02/2023 Saturday
AA
Fotoğraf: Kadircan Dilli

Fotoğraf: Kadircan Dilli

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma, yarın saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.


Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.


Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. por


Tam kadro çıkacak

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak. Öte yandan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.


Icardi son 7 maçında 7 gol attı

Galatasaraylı taraftarların gözü, Trabzonspor maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu.

Süper Lig'de 9'u ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 8 golü bulunuyor.


Rekoru egale edecek

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

Süper Lig'deki son 11 maçında Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak.


Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak.


Resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkartacak

Galatasaray, Süper Lig'de geçen hafta Ümraniyespor'u yenerek resmi maçlarda kırdığı galibiyet serisi rekorunu, Trabzonspor maçında geliştirmeye çalışacak.


Resmi maçlarda üst üste 14 galibiyeti olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.

Süper Lig'deki son 11 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı.


Son 14 resmi maçında 38 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü.



#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper Lig
#Derbi
1 saat önce
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Lider Galatasaray Trabzonspor'u konuk edecek
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