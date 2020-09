Fatih Terim'den Okay Yokuşlu itirafı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Terim, transfer konularına da değinirken, Okay Yokuşlu'yu istediklerini fakat transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

"Okay'da istedi ama olmadı"

Teknik direktör Fatih Terim, Okay Yokuşlu hakkında, "Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek. Kimleri istediğimizi, kimleri istemediğimizi söyleyebilsek. Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin işlerinin kolay olmadığını ifade eden Terim, "Her türlü fedakarlığı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Galatasaray'ız, olsa da olmasa da biz hep iddialı oluruz. Yeni bir takım için, gelecek yıllar için alacağımız oyuncuların bize para kazandırması, son takımının biz olmaması gerekiyor. Bir fırsat transferiyse tabii ki yaş önemli değil ama bunun dışındaki felsefemizin düşük yaşlı bir takım olacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Galatasaray sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başladı Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 8. ile 41. dakikada Falcao ve 28. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53. dakikada Andre attı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar yeni sezona 3 puanla başladı.Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Gaziantep FK ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra kaptan olarak Galatasaray formasıylaSüper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Gaziantep FK maçı ile birlikte yıldız futbolcu Arda Turan Galatasaray formasını tekrar terletti. Arda, sarı-kırmızılılar ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu.33 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını kaptan olarak giydi. Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Turan, 66. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadıEmre Kılınç, Galatasaray kariyerine golle başladıGalatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Kılınç, sarı-kırmızılı forma ile resmi maçında gol kaydetti. Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına 11'de başlayan Emre, 28. dakikada sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü attı. Falcao'nun pasında defansın arkasına sarkan 26 yaşındaki futbolcu kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Emre ayrıca ilk şutunda gol atma gösterdi. Karşılaşamaya 11'de başlayan Emre Kılınç, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.Sofiane Feghouli sezona asistle başladıSüper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'ye 11'de görev verdi. Feghouli mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Falcao'yu topla buluşturdu. Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Sezona asistle başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sahada kaldı ve yerine Ömer Bayram girdi.

Sevilla'da Monchi gözünü milli yıldıza dikti Sevilla, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor. İspanya'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun (Monchi) transfer döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı.Sevilla'nın istediği Okay Yokuşlu'nun bonservis değeriMonchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı. Trabzonspor'dan 2018 yazında 6 milyon avro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilerek, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara cevap olarak, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü ve geleceğine daha sonra karar vereceğini söylemişti.Ligde kalma mücadelesi veren Celta, sezonun bitimine 6 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor.