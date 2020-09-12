Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Okay Yokuşlu itirafı
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu itirafı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli oyuncu Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istediklerini fakat Celta Vigo'nun izin vermediğini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Terim, transfer konularına da değinirken, Okay Yokuşlu'yu istediklerini fakat transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
"Okay'da istedi ama olmadı"
Teknik direktör Fatih Terim, Okay Yokuşlu hakkında, "Keşke imkanımız olsa da ucu açık bir toplantı yapabilsek. Kimleri istediğimizi, kimleri istemediğimizi söyleyebilsek. Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi" ifadelerini kullandı.
Kulüplerin işlerinin kolay olmadığını ifade eden Terim, "Her türlü fedakarlığı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz Galatasaray'ız, olsa da olmasa da biz hep iddialı oluruz. Yeni bir takım için, gelecek yıllar için alacağımız oyuncuların bize para kazandırması, son takımının biz olmaması gerekiyor. Bir fırsat transferiyse tabii ki yaş önemli değil ama bunun dışındaki felsefemizin düşük yaşlı bir takım olacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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