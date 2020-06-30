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Sevilla Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor! Monchi'nin yeni gözdesi Okay Yokuşlu ​

Sevilla'da Monchi gözünü milli yıldıza dikti

Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu'ya Sevilla talip oldu. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay Yokuşlu'yu gördüğü ve takıma katmak istediği iddia edildi.

Haber Merkezi AA
Monchi, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Monchi, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sevilla, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor. İspanya'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun (Monchi) transfer döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı.

Sevilla'nın istediği Okay Yokuşlu'nun bonservis değeri

Monchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı. Trabzonspor'dan 2018 yazında 6 milyon avro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da Aralık ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.
Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da Aralık ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.

Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilerek, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara cevap olarak, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü ve geleceğine daha sonra karar vereceğini söylemişti.

  • Ligde kalma mücadelesi veren Celta, sezonun bitimine 6 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor.

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