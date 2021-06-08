Galatasaray'da başkan adaylarının renkleri belli oldu

Türk Telekom Stadı'nda divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirmenin ardından başkan adayları Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan arasında renk seçimine gidildi.
Yapılan kura çekimine göre, Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı ve Yiğit Şardan gri renkli oy pusulası ile genel kurulda yarışacak.
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi 🗳
🟪 Metin Öztürk (5569)
🟨 İbrahim Özdemir (7019)
🟩 Eşref Hamamcıoğlu (7102)
🟥 Burak Elmas (9320)
⬜️ M. Yiğit Şardan (9798) pic.twitter.com/bY0wgToaI7
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi 🗳