Galatasaray'da başkan adayının seçim vaadi Hakan Çalhanoğlu

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir İbrahim Özdemir, transfer konusunda önemli mesajlar verdi.
Büyük paralar harcayarak yaşı geçmiş oyuncuları transfer etmeyeceklerini belirten Özdemir'in, Hakan Çalhanoğlu hakkındaki açıklaması ise taraftarları heyecanlandırdı.
"Hakan Çalhanoğlu'nu kadromuza katmaya çalışacağım"
Radyospor'a konuşan başkan adayı İbrahim Özdemir'in açıklamaları şöyle;
- "Artık bol sıfırlarla yapılan transferler Galatasaray için ortadan kalkmıştır. Daha çok genç oyuncuları pişirip, satması gerekir. Ancak bu şekilde sağlanacaktır maddi imkanlar. Ben başkan olursam, 28 yaşından büyük oyuncuların ciddi katkısı olmayacağı müddetçe kesinlikle kadroya katmayacağım. Tabii bazı isimler olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu, gerçek bir Galatasaraylıdır. Ben başkan olursam şayet, onu kesinlikle imkanlarımız ölçüsünde kadromuza katmaya çalışacağım."