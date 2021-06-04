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Galatasaray'da başkan adayının seçim vaadi Hakan Çalhanoğlu

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun transfer hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Galatasarayda başkan adayının seçim vaadi Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu, geride bıraktığımız sezon Milan'da 9 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı İbrahim Özdemir İbrahim Özdemir, transfer konusunda önemli mesajlar verdi.

Büyük paralar harcayarak yaşı geçmiş oyuncuları transfer etmeyeceklerini belirten Özdemir'in, Hakan Çalhanoğlu hakkındaki açıklaması ise taraftarları heyecanlandırdı.

İbrahim Özdemir daha önce Devlet ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.
İbrahim Özdemir daha önce Devlet ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştı.

"Hakan Çalhanoğlu'nu kadromuza katmaya çalışacağım"


Radyospor'a konuşan başkan adayı İbrahim Özdemir'in açıklamaları şöyle;

  • "Artık bol sıfırlarla yapılan transferler Galatasaray için ortadan kalkmıştır. Daha çok genç oyuncuları pişirip, satması gerekir. Ancak bu şekilde sağlanacaktır maddi imkanlar. Ben başkan olursam, 28 yaşından büyük oyuncuların ciddi katkısı olmayacağı müddetçe kesinlikle kadroya katmayacağım. Tabii bazı isimler olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu, gerçek bir Galatasaraylıdır. Ben başkan olursam şayet, onu kesinlikle imkanlarımız ölçüsünde kadromuza katmaya çalışacağım."

Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif
SPOR
Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif

Video: Hakan Çalhanoğlu'ndan muhteşem gol

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