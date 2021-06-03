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Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif

Milan, sözleşmesi sona eren ve Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Hakan Çalhanoğlu’na yıllık 4,5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu. İtalyan ekibinin, teklif için en kısa sürede yanıt beklediği ve olumsuz bir durumda transfere yöneleceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Hakan Çalhanoğluna yeni teklif
Milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon Milan formasıyla 9 gol 12 asist kaydetti.

İtalya Serie A takımlarından Milan, Hakan Çalhanoğlu’nu bırakmak istemiyor.

Mukavelesi biten milli futbolcuyla henüz anlaşmaya varamayan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdi. Sky Sports’un haberine göre Milan, teklifini 4,5 milyon euroya çıkardı.

Sunduğu bu teklif için cevap bekleyen İtalyanlar, olası bir ret durumunda ise kendine yeni bir rota çizerek Hakan’ın yerine oyuncu aramaya koyulacak.

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