Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?
Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?
Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.
Haber MerkeziİHA
Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından ilk olarak hedefsiz, daha sonra da hedefli pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Radamel Falcao'nun tedavisi sürüyor
Sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun tedavisine ise devam edildi. Tecrübeli futbolcunun Rizespor maçında forma gyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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