Muğdat Çelik'in pozisyonu Avrupa basınında

Galatasaray'ın Kayserispor ile berabere kaldığı karşılaşmada eski futbolcusu Muğdat Çelik'in mücadelenin ilk yarısında Linnes'in önünde kalacak topu eliyle kestikten sonra gördüğü sarı kart, ikinci yarıda penaltı yaptırması ve kırmızı kart görmesi İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Sun'da büyük yankı buldu.

Gazete, sosyal medya hesabında, Muğdat'ın ilk yarıda gördüğü sarı kart pozisyonunun videosunu paylaşırken altına, "Kayserisporlu Muğdat Çelik, eski takımına karşı oynadı. Mücadelenin ilk yarısında topa elle müdahalesi sonrasında sarı kart gören Muğdat Çelik, mücadelenin ikinci yarısında bir de penaltı yaptı. Ardından da oyundan ihraç edildi" notunu düştü.

Muğdat Çelik'ten 'maç sattı' iddialarına cevap Galatasaray'ın sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı maçta topa kasti elle dokunan ve Linnes'e yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verip ikinci sarıdan kırmızı kart gören Muğdat Çelik, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Maçın ardından Beyaz TV'ye konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı;"Topu elle aldım çünkü kaleciyle karşı karşıya kalacaklardı""Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış; aynı şey yani. Bu şeyler Fenerbahçe ile bir münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Ben ayağına basmadım, Linnes'i görmedim bile. Bir anda önüme çıktı. Ayağı geride kalınca, benim ayağımın ucu değdi. Kasti bir şey olur mu? Diğer pozisyonda elle aldım çünkü orada düştüm ve kaleci ile karşı karşıya kalacaklardı." "Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor""Fenerbahçe ile münakaşa yaşadığımız için çıkıyor. Olaylı derbide spontane olaylar gelişti, Jailson'u kovaladığımız için bunlar oluyor. Kafamı yastığa rahat koyacağım. Berabere kaldık ve en çok ben sevindim. Nerede ekmek yersem, ben oralıyım. Samet hoca da 'Olur böyle şeyler' dedi." Galatasaray eksiklerle çıktığı maçta Kayserispor'a takıldı

Galatasaray eksiklerle çıktığı maçta Kayserispor'a takıldı Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maç 1-1 berabere bittiMaçtan dakikalar;6. dakikada Aaron Lennon’ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo’nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden dışarı gitti.10. dakikada Donk’un uzun pasında defansın arkasına sarkan Emre Akbaba’nın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Lung meşin yuvarlağı kurtardı.11. dakikada Linnes’in sağ taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta Sofiane Feghouli’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.15. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulunan Emre Akbaba’nın sol taraftan vuruşunda meşin yuvarlak defansın da müdahalesiyle kornere gitti.19. dakikada Emre Kılınç’ın orta sahanın sağında kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mbaye Diagne’nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere gönderdi.21. dakikada Emre Kılınç’ın ceza saha dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ark direkte Ryan Donk’un kafa vuruşunda direkten dönen top savunmaya çarparak kornere gitti.39. dakikada Oğulcan Çağlayan’ın ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sofiane Feghouli’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.45+3. dakikada Martin Linnes’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Mbaye Diagne’nin yerden vuruşunda kaleci Lung topu çıkardı.55. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Emre Akbaba'nın altı pas önüne gönderdiği topa Oğulcan Çağlayan ayak koydu. Meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.61. dakikada Linnes, Muğdat ile Kayserispor ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. 62. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Muğdat'a da önce ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kartını gösterdi.63. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ve kaleci İsmail Çipe'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-071. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Donk kafa ile uzaklaştırmak istedi. Galatasaray ceza sahası önüne düşen topa Campanharo gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.81. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada Diagne kafayı vurdu. İsmail Çipe soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Süper Lig'de 9. haftanın kapanışında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/A7YwURVmRe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 23, 2020