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Galatasaray'da yeterli çoğunluk sağlanamadı

Galatasaray Spor Kulübü’nde tüzük tadil genel kurul toplantısı, yeterli katılım sağlanamadığı için iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
Galatasarayda tüzük tadil kongresi neden iptal edildi?
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Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlaması planlanan genel kurulun, kulüp üye sayısının yüzde 10'una denk gelen 900 üyenin katılımıyla açılması gerekiyordu.

Yönetim kurulunun hazır bulunduğu salona saat 11.00'e kadar 700 civarında üye giriş yaparken, kulüp başkanı Dursun Özbek kürsüye çıkarak yaptığı konuşmada, yeterli katılım olmamasından dolayı kongrenin gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Dursun Özbek, kongrede tüzükte yapmayı planladıkları değişikleri üyelerin onayına sunmayı amaçladıklarını anlatarak, "Tüzüğümüzün emredici hükmü uyarınca genel kurula önerdiğimiz değişikliklerin yapılabilmesi için belli bir sayıya ulaşmak gerekiyor. Ne yazık ki bu mümkün olmuyor. Galatasaraylılar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gönülden bağlı oldukları kulüpleri için bir araya gelip konuşmaya, tartışmaya devam edecek. Biz de bu konuşma, tartışma, birlik ortamını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kulüpte yaklaşık 5 ay önce göreve geldikleri hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Amacımız Galatasaray'ımızı sürdürülebilir sportif başarıya sahip, güçlü bir spor kulübü olarak bizden sonra gelecek kuşaklara bırakmaktır. Bize emanet edilen bu görevde ben ve tüm arkadaşlarım size verdiğimiz sözleri tutmak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak amacıyla kulübümüzün hazırladığı etkinliklerin bir bölümünü hep birlikte seyrediyoruz. Bu kutlamalar ve sonrasında aldığımız olumlu tepkiler, Galatasaray'ın Cumhuriyet'in yüzü, her zamanki gibi yine öncü olduğunun göstergesidir. 2023 yılı boyunca yeni etkinliklerle hep birlikte Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet'in en büyük spor kulübü olduğumuzu dosta, düşmana hatırlatmaya devam edeceğiz."

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