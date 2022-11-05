Aslantepe'de derbi ateşi

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide bugün karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi. Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Galatasaray tam kadro

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Aslan'da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart cezaları sona erdi. Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını yapılan itirazlar üzerine TFF Tahkim Kurulu l müsabakaya indirdi. Boey ile Abdülkerim, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

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Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Buruk'un tercih etmesi halinde iki oyuncu da kadroda yer alabilecek.

Ghezzal yok, Weghorst korkuttu

Beşiktaş, Galatasaray karşısına 1 futbolcu dışında tam kadro çıkacak. Ayak tabanındaki kapsül yırtığı futbol oynamasını çok olumsuz etkileyen Ghezzal, tedavisini sürdürdüğü için kadroda olamayacak. Önceki günkü antrenmanda kolunun üzerine düşen Weghorst, ağrıları artınca hastaneye götürüldü. Önemli bir şeyi olmadığı öğrenilen golcü futbolcunun derbide oynayabileceği açıklandı. Siyah beyazlı takımda 3'er sarı kartı bulunan Gedson, Valentine Rosier ve Romain Saiss derbide kart görürse Antalya maçında cezalı olacak.

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352. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray lig tarihinde 352. kez karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar rakibini 113 kez yenerken, 124 kez de mağlup oldu. İki takım 114 müsabakada eşitliği bozamadı. Beşiktaş rakibine karşı son deplasman galibiyetini 27 Şubat 2017'de Şenol Güneş döneminde almıştı.

Nef Stadı kapalı gişe

Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, bu sezon en yoğun günlerinden birini yaşayacak. Sarı-ırmızılı takımın satışa çıkarttığı biletler saniyeler içerisinde tükendi. Taraftarın büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım yaklaşık 50 bin taraftarın da desteğiyle kazanmak için sahaya çıkacak.

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Güneş hiç kaybetmedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşı bugüne kadar kaybetmedi. Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde Buruk'un hocası olduğu Gaziantepspor'u ligde 2 maçta da yendi. Daha sonra Beşiktaş'ın başına geçen Güneş; Sivasspor, Akhisarspor ve Rizespor'u çalıştıran Buruk'a karşı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şenol Güneş'in takımları bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Sahasında Aslan kesiliyor

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı. Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, sahasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, 2021-2022 sezonunda 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği Beşiktaş ile 2019-2020 sezonunda 0-0 berabere kaldı.

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Son 10 maçta Beşiktaş üstün

Son 10 maçta Beşiktaş üstün İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

Okan Buruk'un hedefi ilk derbide ilk zafer

Zorlu derbi sarı-kırmızılı taraftarlar ve camia açısından olduğu kadar sezon başında Galatasaray'ın başına getirilen Okan Buruk için de bambaşka bir anlam taşıyor. Sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan ve geride kalan 11 maçta dönem dönem eleştirilere maruz kalan teknik adam için derbiden alınacak bir galibiyet güven tazeleme anlamına da gelecek. Bunun yanında bir sonraki hafta Başakşehir'le karşılaşacak sarı-kırmızılılar açısından derbi galibiyeti bu zorlu periyotta önemli bir moral motivasyon yüklemesi de olacak.

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İlklerin maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aynı zamanda antrenörlük kariyerindeki ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verecek. Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, bugün teknik direktör olarak ilk derbisinde görev yapacak. Galatasaray'da futbolcular Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi, Milot Rashica, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Mathias Ross, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram, görev verilmesi durumunda Süper Lig'de ilk derbilerine çıkacak.

Güneş'in tek planı 3 puan

Geçen hafta yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile adeta şov yapan ve Ümraniyespor'u 5-2'lik farklı skorla yenen Beşiktaş, Galatasaray'ı da yenerek hem puan, hem de moral depolamak istiyor. 3.5 yıl aradan sonra tekrar Beşiktaş'a geri dönen ve camiadaki negatif havayı pozitife çeviren Şenol Güneş, ikinci maçının derbi olmasını avantaja çevirmek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden galibiyetle ayrılmak üzerine plan yapıyor. Güneş, bütün takıma da, Aslantepe'ye kazanmak için gideceklerini söyledi.

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Çift forvet etkisi

Ismael'in oynatmadığı Cenk Tosun'u direkt 11'e koyan ve yine Ismael'in kaçındığı Josef-Gedson-Salih üçlüsünü bir arada oynatarak Ümraniyespor maçını farklı kazanan Güneş, Galatasaray karşısında da kadroyu büyük ölçüde koruyacak. Kalede bir kez daha Mert Günok'a şans verecek olan Güneş, defans dörtlüsünü Rosier, Saiss, Tayyip Talha ve Masuaku'dan oluşturacak. Orta üçlüde Josef, Gedson ve Salih yer alacak. Tecrübeli teknik adam, hücum hattında Veghorst'un yanında yine Cenk Tosun'a görev verirken, Dele Alli'nin yerine Muleka'nın 11'e yazılması siyah-beyazlılar adına sürpriz olmayacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak?

Stat: Nef

Nef Hakem: Halil Umut Meler

Halil Umut Meler Saat: 20.00

20.00 Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliverira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliverira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Weghorst

SPOR Galatasaray'a 2 ihtar daha



