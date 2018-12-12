Galatasaray'ın 9 muhtemel rakibi belli oldu

Devler Ligi arenasına veda eden Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Dün akşam sahasında Porto'ya 3-2 mağlup olan temsilcimiz, Schalke'nin Lokomotif Moskova'yı yenmesiyle grubunu 3. sırada bitirmişti.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde eşleşebileceği 9 takım da netleşti. Galatasaray, 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe ile beraber seri başı takımlar arasında olamayacak.

Galatasaray'ın rakibi olabilecek 9 takım;

Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea, Frankfurt, Inter ve Napoli

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel 7 rakibi ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.