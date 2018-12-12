Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın 9 muhtemel rakibi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nden elenere yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın 9 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-kırmızılıların rakibinin belirleneceği kura çekimi ise 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Devler Ligi arenasına veda eden Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Dün akşam sahasında Porto'ya 3-2 mağlup olan temsilcimiz, Schalke'nin Lokomotif Moskova'yı yenmesiyle grubunu 3. sırada bitirmişti.
Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde eşleşebileceği 9 takım da netleşti. Galatasaray, 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe ile beraber seri başı takımlar arasında olamayacak.
Galatasaray'ın rakibi olabilecek 9 takım;
Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea, Frankfurt, Inter ve Napoli
Sarı-kırmızılı takımın muhtemel 7 rakibi ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.
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