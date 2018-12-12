UEFA AVRUPA LİGİ

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın 9 muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nden elenere yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın 9 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-kırmızılıların rakibinin belirleneceği kura çekimi ise 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray dün akşam Porto karşısında aldığı yenilgi ile bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasını noktaladı.

Galatasaray dün akşam Porto karşısında aldığı yenilgi ile bu sezon Şampiyonlar Ligi macerasını noktaladı.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Devler Ligi arenasına veda eden Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Dün akşam sahasında Porto'ya 3-2 mağlup olan temsilcimiz, Schalke'nin Lokomotif Moskova'yı yenmesiyle grubunu 3. sırada bitirmişti.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde eşleşebileceği 9 takım da netleşti. Galatasaray, 17 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe ile beraber seri başı takımlar arasında olamayacak.

Galatasaray'ın rakibi olabilecek 9 takım;

  • Salzburg, Zenit, Dinamo Zagreb, Arsenal, Dinamo Kiev, Chelsea, Frankfurt, Inter ve Napoli

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel 7 rakibi ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının tamamlanmasının ardından belli olacak.

Alex Telles Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi
Alex Telles Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi

Galatasaray-Porto maçı sonrasında taraftarlar Portolu futbolcu Alex Telles, tribünlere çağırdı. Brezilyalı yıldız tribünlerin bu desteğine karşılık vererek kale arkasına gitti ve taraftarları alkışladı.Taraftarın üçlü isteğini de kırmayan Alex Telles, Telekom'dan ayrılırken tribünlere üçlü çektirdi ve büyük bir alkış aldı.Alex Telles, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki asist yaptı. Telles bu asistlerin ikisini de eski takımına karşı yaptı. Brezilyalı sol bek, Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 milyon euro bedelle transfer olmuştu.Telles, Porto'nun attığı gollerde de sevinçlere katılmadı. Alex Telles maçtan önceki ısınmada da tribünlerin isteğini kırmamıştı;Eski dost düşman olmaz... Alex Telles pic.twitter.com/l2PsmBB19H&mdash; Can Tongo (@cantongo) 11 Aralık 2018

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