Galatasaray'ın istediği Mostafa Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Salah: Mostafa Mohamed
Galatasaray Salah'ın halefi Mostafa Mohamed'in peşinde
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, gözünü genç oyunculara çevirmiş durumda. Galatasaray, Mısır'ın yeni Muhammed Salah'ı olarak anılan Mostafa Mohamed'i transfer etmek istiyor. Peki Galatasaray'ın istediği Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed nereli, kaç yaşında? Galatasaray transfer haberlerini ve Mustafa Muhammed hakkında çıkan bütün detayları Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, aynı zamanda genç oyuncuları da kadrasona katmak istiyor. Stoper için Oscar Cabezas ile görüşen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Mısırlı genç oyuncu Mostafa Mohamed'i de transfer etmek istiyor.
Afriquesports'un haberine göre Galatasaray, Mısır'da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'tan sonra en önemli yetenek olarak kabul edilen Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek ile görüşüyor.
Bonservisi 3 milyon euro
Sarı-kırmızılılar Mısırlı oyuncu için, Zamalek ile masaya oturmuş durumda. Hatta Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed için teklifini, Mısır kulübüne sundu. Fakat Zamalek, Mustafa Muhammed için Galatasaray'dan 3 milyon euro bonservis istiyor. Her iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.
Daha önce Mısır dışında oynamadı
Kariyeri boyunca 100 maçta 32 gol atıp, 10'da asist yapan Mostafa Mohamed, Mısır dışında hiç oynamadı. 22 yaşındaki oyuncu Zamalek ile, 1 lig kupası ve 1 kez CAF Süper Kupa ile Mısır şampiyonluğu kazandı.
Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) kimdir?
28 Kasım 1997 yılında Mısır'da doğan Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) 22 yaşında. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan genç oyuncu, Mısır dışına daha önce hiç çıkmadı. Santrfor olarak görev yapan Mostafa Mohamed, Mısır'da Muhammed Salah'tan sonra en yetenekli oyuncu olarak gösteriliyor. Zamalek alt yapısında yetişen oyuncu hala aynı kulüpte görev almaya devam ediyor. 1.85 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
Mostafa Mohamed'in attığı şık golleri izleyebilirsiniz;
Yorum