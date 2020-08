Galatasaray Salah'ın halefi Mostafa Mohamed'in peşinde

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Galatasaray, aynı zamanda genç oyuncuları da kadrasona katmak istiyor. Stoper için Oscar Cabezas ile görüşen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Mısırlı genç oyuncu Mostafa Mohamed'i de transfer etmek istiyor.

Afriquesports'un haberine göre Galatasaray, Mısır'da dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'tan sonra en önemli yetenek olarak kabul edilen Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek ile görüşüyor.

Bonservisi 3 milyon euro

Sarı-kırmızılılar Mısırlı oyuncu için, Zamalek ile masaya oturmuş durumda. Hatta Galatasaray yönetimi, Mostafa Mohamed için teklifini, Mısır kulübüne sundu. Fakat Zamalek, Mustafa Muhammed için Galatasaray'dan 3 milyon euro bonservis istiyor. Her iki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray'a Mario Götze müjdesi Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü oyuncu Mario Götze için teklifte bulundu.Alman basınında yer alan habere göre, Mario Götze iki kulüpten ciddi teklif aldı. Bu kulüplerden birisi Galatasaray, diğeri ise MLS takımlarından Inter Miami. Çıkan haberlerin detayında 28 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılara daha sıcak baktığı iddia edildi."Galatasaray bu transferde ön plana çıkıyor"Haberde Mario Götze ve Galatasaray için, "Götze kararını belirlemek üzere. Başlangıçta Miami güzel bir seçenekti ama oyuncu hâlâ kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu açıdan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konu resmiyete kavuşabilir" ifadeleri kullanıldı.Borussia Dortmund ile yollarını ayıran ve şuan da bonservisi elinde olan Mario Götze ile Galatasaray, daha önce de görüşmüş fakat anlaşma sağlayamamıştı. Bu sezon Dortmund formasıyla 21 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 3 gol ve 1 asistle oynadı.Galatasaray’da sezonun transferi: Fatih Terim en çok onu istemiştiTürk takımlarının gözdesi Alexandre Pato artık serbest statüdeLeicester City'nin stoper ikilisi: Çağlar Söyüncü - Ozan KabakSözleşmesi biten Mario Götze, Borussia Dortmund'a veda etti pic.twitter.com/GgRXmDxGpo— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 27, 2020

Daha önce Mısır dışında oynamadı

Kariyeri boyunca 100 maçta 32 gol atıp, 10'da asist yapan Mostafa Mohamed, Mısır dışında hiç oynamadı. 22 yaşındaki oyuncu Zamalek ile, 1 lig kupası ve 1 kez CAF Süper Kupa ile Mısır şampiyonluğu kazandı.

Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) kimdir?

28 Kasım 1997 yılında Mısır'da doğan Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) 22 yaşında. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan genç oyuncu, Mısır dışına daha önce hiç çıkmadı. Santrfor olarak görev yapan Mostafa Mohamed, Mısır'da Muhammed Salah'tan sonra en yetenekli oyuncu olarak gösteriliyor. Zamalek alt yapısında yetişen oyuncu hala aynı kulüpte görev almaya devam ediyor. 1.85 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

Mostafa Mohamed'in attığı şık golleri izleyebilirsiniz;

Oscar Cabezas'dan Galatasaray itirafı: İstanbul'a gitmiyorum Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, stoper arayışlarında listenin ilk sırasına Kolombiyalı oyuncu Oscar Cabezas'ı yazdı. Hatta 23 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği iddia edildi. Genç oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.ZonaLibreDeHumo'ya açıklamalarda bulunan Oscar Cabezas, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gitmeyeceğini ve henüz böyle bir durumun gelişmediğini söyledi. Cabezas, "Biletlerim ya da onun gibi bir şey yok. Her şey bir yalan. Şu an da Cali'deyim ve ailemle birlikteyim" ifadelerini kullandı."Türkiye'den kimse aramadı beni"Galatasaraylı yöneticilerle konuştuğu iddia edilen Kolombiyalı oyuncu, kimseyle görüşmediğini söyledi. Oscar Cabezas, "Türkiye'den beni kimse aramadı, kimseyle bir görüşmem olmadı" dedi. "Sahte hesaplar açıldı"Kendisi adına sahte hesaplar açıldığını söyleyen 23 yaşındaki stoper, "Sahte bir Instagram hesabından yapılan paylaşımların tamamı yalan. Hatta bazı futbolcular da bana yazdı, 'Galatasaray'a mı gidiyorsun' diye. O paylaşımları ben yapmadım" ifadelerini kullandı.Bonservisi elindeGalatasaray'ın transfer etmek istediği Oscar Cabezas'ın Patriotas ile olan sözleşmesi sona erdi. 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor. Galatasaray'da Arda Turan fırtınası: İdmanda dikkatleri üzerine çektiGalatasaray Jefferson Lerma ile anlaşma sağladı🚨 !EXCLUSIVA! #ZonaLibreDeHumo Óscar Cabezas desmiente supuesto paso al @GalatasaraySK "Desmiento todo, eso salió de una cuenta falsa, estoy en Cali, no me ha llamado nadie de Turquía ni tengo tiquetes para viajar, mi agente es Kormac Valdebenito, estoy trabajando con él" pic.twitter.com/GwjQNv88oe— #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) August 27, 2020